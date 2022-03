Novinky brněnských vinoték – březen 2022

Alibernet MM 2018 výběr z hroznů VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Velké Bílovice, Přední hora

1650 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Červené suché víno s 14 % alkoholu. Impozantní černorybízový buket doprovázený čerstvým libečkem, švestkovými povidly a černočokoládovými hoblinami je v chuti doplněn strukturovanými robustními taniny s elegantním pralinkovým závěrem. K srnčímu hřebu Wellington s lanýžovou omáčkou nebo konfitovanému jehněčímu kolínku na rozmarýnu a česneku s bramborovým dortíkem. Výborný je i k čokoládovému fondantu s malinovou omáčkou. Zlatá medaile – Gilbert & Gaillard (Franice)

Zlatá medaile – Vinař roku České republiky 2021

Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2021 – Velkopavlovická podoblast (Valtice)

Zlatá medaile – AWC Vienna 2021 (Rakousko)

Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2022 (Valtice)

97/100 – Nejlepší vína České republiky – Průvodce 2021–2022 Révélation brut Crémant de Limoux AOP Capdepon

Francie, Languedoc-Roussillon, Limoux

299 Kč (U3D) Jemný crémant vyrobený tradiční metodou s druhotnou fermentací v láhvi (prize de mousse) zraje nejméně 2 roky na roštech. Jeho bílá pěna je bohatá a má krásnou perzistenci. Barva je pěkně světle žlutá se zelenými odlesky, vůně je plná jemnosti, mísí bílé květy s čerstvým ovocem a citrusy s broskví. Na patře je chuť svěží; jemně citrónové chutě postupně ustupují kandovanějším tónům. Použité odrůdy: Chardonnay (50 %), Chenin blanc (40 %), Pinot Noir (10 %). Hrozny byly sbírány ručně, alkohol 12,5 %. Sekt Ryzlink vlašský brut natur 2019 VINO CIBULKA

Morava, Mikulovská podoblast

485 Kč (U3K) Jedinečný sekt z výjimečné oblasti na Pálavě v obci Bavory z vinice registrované v biorežimu. Základní víno zrálo v nových barikových sudech. Sekt zlatožluté jiskrné barvy, s intenzivní vůní tónů sena a propolisu. Nástup chuti je svěží a mohutný až opulentní. Silné a kvalitní perlení rozvíjí chuť do krásných tónů lučního kvítí, zralých zelených jablek a uzavírá se jemnou perzistencí s dochutí čerstvě pečené briošky. Doba zrání byla 14 měsíců. Alkohol 11 %, zbytkový cukr 4,3 g/l, kyseliny 6,5 g/l. Zlatá medaile – Česká biopotravina 2021 – Biovíno roku (Valtice)

Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2021 – Mikulovská podoblast (Valtice) Excellence rosé brut Crémant de Limoux AOP Capdepon

Francie, Languedoc-Roussillon, Limoux

399 Kč (U3D) Cuvée odrůd Chardonnay (60 %), Chenin blanc (30 %), Pinot Noir (10 %). Jeho bílá pěna je bohatá a má krásnou perzistenci. Jemné a četné bubliny. Barva je růžově-zlatá. Jemná vůně je jemně ovocná (kompot z čerstvého červeného ovoce) a květinová (bílé třešňové květy). Na patře je chuť svěží; jemně ovocné chutě a krásná perzistence v závěru. Alkohol 12,5 %. Jemný Crémant vyrobený tradiční metodou s druhotnou fermentací v láhvi (prize de mousse) zraje nejméně 1,5 roku na roštech. Hibernal 2020 pozdní sběr Vinařství Hulata

Morava, Velkopavlovická podoblast

160 Kč (HUL) Bílé suché víno. Barva je světle zelenožlutá. Vůně je intenzivní broskvová s bezovým květem. Chuť je plná, lze v ní hledat grapefruit, citron, broskev a jemné květinové tóny. Skvěle ladí k předkrmům a jídlům z ryb. Kyseliny 5,4 g/l, zbytkový cukr 4,2 g/l, alkohol 13 %. Ryzlink rýnský 2020 pozdní sběr Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Valtická

260 Kč (ROC) Bílé suché víno se zbytkovým cukrem 8,0 g/l, kyselinami 9,5 g/l a alkoholem 11,5 %. Víno citrónově žluté barvy s intenzivní aromatikou vyzrálého peckového ovoce v závěru s jemnými tóny citrusové kůry a lipových květů. Ryzlink s vyváženým poměrem cukru a křupavé kyseliny se středně dlouhou osvěžující ovocnou dochutí. Doporučeno k bílým sladkovodním i mořským rybám.

Ryzlink rýnský Organic & Oak 2020 pozdní sběr VINO CIBULKA

Morava, Mikulovská podoblast

310 Kč (MBV, U3K) Víno jiskrné zlatožluté barvy, ve vůni meruňky, květy lípy a lískových oříšků. Chuť je plná, povzbuzující, s jemnou taninovou strukturou. Dochuť je dlouhotrvající s minerální koncovkou. Alkohol 12,5 %. Pálava 2021 výběr z hroznů Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Přítluky, Přítlucká hora

249 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Pálava je vlajkovou lodí vinařství. Barva je sytě zlatá. Vůně je velmi výrazná a mohutná, doslova opulentní. Najdeme tu bez, celý záhon bílých růží a košík zralých svěžích citrusů. Chuť je oblá a marmeládově sladká. Grilovaný ananas a marmelády z exotického ovoce se snoubí s piniovým medem ve velmi dlouhém závěru.

Podávejte k pikantním tapas. Tramín 2020 pozdní sběr Vinařství Hulata

Morava, Velkopavlovická podoblast

160 Kč (HUL) Bílé polosuché víno. Víno je velmi plné, svěží s vyšším obsahem alkoholu. V chuti koření a ovocnost, zejména sladké tropické ovoce. Vychlazený Tramín lze podávat jako aperitiv nebo k dezertům. Vhodné k archivaci. Kyseliny 5,4 g/l, zbytkový cukr 8,0 g/l, alkohol 13 %. Blauburger 2019 pozdní sběr Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Hostěradice, Volné pole

180 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Červené suché víno s 12,5 % alkoholu, 0,5 g/l zbytkového cukru a 4,9 g/l kyselin. Víno charakterizují temně červená barva vyzrálých třešní a libá vůně tmavého lesního ovoce s lehce tabákovým nádechem. Mohutně extraktivní chuť ostružin a borůvek je v dokonalé harmonii s jemnou a hebkou tříslovinou, nasládlými tóny hořké čokolády a kořenitostí vanilky v jejím závěru. Víno má potenciál dalšího nazrávání v lahvi. Zweigeltrebe 2018 pozdní sběr Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast, Hostěradice, Volné pole

180 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Červené suché víno s 12,5 % alkoholu, 0,6 g/l zbytkového cukru a 4,9 g/l kyselin. Plné, extraktivní víno tmavě rubínové barvy, které se ve svém projevu postupně otevírá a je tak určeno k delšímu rozjímání. Sladce ovocné a kořenité vůni dominují tóny sušené švestky a černého rybízu doplněné o jemný nádech vanilky a tabáku. V chuti upoutá sametovou tříslovinou a aromatem po tmavém lesním ovoci s převládající stopou černé jeřabiny. Víno má velmi dobré předpoklady k další archivaci. Cuvée MM 2019 výběr z hroznů VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Velké Bílovice, Přední hora

1650 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Červené suché cuvée odrůd Cabernet Sauvignon, Merlot a Carmenere, s 13,5 % alkoholu. Vrstevnatý kabernetový buket černého rybízu, letních ostružin a přezrálých padaných švestek doplňují belgické pralinky se zavařenými tmavými blumami. Robustní odrůdové třísloviny doprovází hebké elagotaniny francouzských dubových sudů. K srnčí kýtě nadívané máslovými hříbky s borůvkovým rizotem provoněným rozmarýnem a tmavou zvěřinovou omáčkou nebo T-bone steak s glazovanou šalotkou. Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2021 – Velkopavlovická podoblast (Valtice)

93/100 – Nejlepší vína České republiky – Průvodce 2021–2022 Muscaris 2020 výběr z bobulí Vinařství Hulata

Morava, Velkopavlovická podoblast

280 Kč / 0,5 l (HUL) Muscaris byl vyšlechtěn v roce 1987 křížením odrůd Solaris a Muškát žlutý. Do odrůdové knihy byl zapsán v roce 2008. Barva zlatožlutá, vůně výrazná, medově hrozinková. Chuť intenzivní po čerstvě utrženém muškátovém hroznu, sladká, kořeněná. Vhodné podávat ke sladkým dezertům. Bílé sladké víno, kyseliny 6,5 g/l, zbytkový cukr 85,5 g/l, alkohol 11 %. Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2021 – Velkopavlovická podoblast (Valtice)