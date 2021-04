Novinky brněnských vinoték – duben 2021

Pinot Noir Premier 2018 výběr z hroznů VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Věstoňsko

1330 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Hrozny pochází z ruční limitované sklizně ze starých moudrých keřů, jsou citlivě zpracovány a přirozeně fermentovány s dlouhodobým zráním na pevných částech hroznů ve 100% nových barikových sudech z francouzského dubu. Vrstevnatý buket zavařených višní, sušených švestek, tabulkové černé čokolády s noblesním dotekem francouzského dubu doprovází v chuti jemně strukturované oenotaniny, belgické pralinky s robustním elagotaninovým závěrem. Ke kachním prsům s višněmi a zadělávaným celerem nebo ke šnekům dušeným na červeném víně s kořenovou zeleninou nebo pečenému jelítku s flambovanou hruškou. Ideální je rovněž ke zrajícím plísňovým sýrům. 13,5 % alkoholu. Velmi dobré víno *** – TOP 77 vín v České republice 2020 (Brno)

Stříbrná medaile – Decanter World Wine Awards 2020 (Velká Británie)

Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2020 – Mikulovská podoblast (Valtice)

Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2021 (Valtice) Prosecco Rosé Extra Dry 2020 Prosecco Rosé DOC Zardetto

Itálie, Veneto

389 Kč (BOR) Růžové šumivé víno z oblasti Veneto s 11 % alkoholu. Je vyrobeno dle předpisů pro nové DOC pro rosé vína z odrůdy Glera (85 %) a Pinot Noir (15 %). Barva je jemně růžová s fialovým okrajem získaným z krátké macerace hroznů Pinot Noir. Voňavé ovocné aroma, žlutá jablíčka, bílá broskev a malé červené bobule s tóny jarních květin. V chuti je víno energické, živé a aromatické. Výborně vyvážená svěží kyselinka a ovocnost vína vytváří plný a rozvíjející se krémový pocit v ústech. Skvělé jako aperitiv, k rybě nebo salátu. Ryzlink vlašský Bio 2020 SPIELBERG CZ

Morava, Slovácká podoblast, Archlebov, Dubová

180 Kč (PEA) Hrozny jsou ekologicky pěstovány a sbírány ručně. Citlivé zpracování pak dává vzniknout kvalitním bio vínům z produkce vinařství. Víno má ovocně-květinovou vůni s tóny citrusů, medové plástve a s lipovým nádechem. Všechny tyto tóny jsou také ve strukturované chuti, v jejímž doznění lze najít lehkou minerální stopu odrážející unikátní přírodní terroir vinice. Zbytkový cukr 7,4 g/l, kyseliny 6,5 g/l, alkohol 12,5 %. Rulandské bílé 2019 VOC Slovácko Vinařství Štěpánek

Morava, Slovácká podoblast, Mutěnice, Hraničky

269 Kč (KAR) Bílé suché víno bylo čtyři měsíce krášleno na jemných kalech (metoda Sur lie). Ve vůni a chuti lze najít jemné květinové aroma, citrusové plody a zralou hrušku. V chuti dominuje plnost, svěžest, lehký zbytkový cukr a příjemně šťavnatá kyselinka s chlebovou dochutí v závěru. Kyseliny 6,4 g/l, zbytkový cukr 8,2 g/l, alkohol 12,5 %. Sauvignon 2020 pozdní sběr Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Velké Pavlovice, Išperky

169 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Suchý Sauvignon vhodný pro párty, či posezení s přáteli. Barva je zlatá se zelenými odlesky. Vůně je expresivní a svěží. Snoubí srstnatý angrešt s citrusovými plody a meruňkami, v závěru pikantní rybízové listy. Chuť je svěží a minerální. Přináší čerstvé angrešty, bílý i červený rybíz a šťavnaté broskve. Dlouhá svěže citrusová minerální dochuť. Vhodný ke kozí kýtě na víně a zelenině. Stříbrná medaile – Concours Mondial du Sauvignon 2021 (Belgie) Muškát žlutý 2020 pozdní sběr VICAN rodinné vinařství

Morava, Mikulovská podoblast, Březí, Ořechová hora

249 Kč (VGA) Zlatavé víno se zelenkavými odlesky. Dlouhá vůně rozkvetlé louky s příměsí ovoce. Chuť je muškátová, plná koření a limetky. Zbytkový cukr 3,8 g/l, kyseliny 7,5 g/l, alkohol 13,0 %.

Veltlínské zelené Cépage 2019 NOVÉ VINAŘSTVÍ

Morava, Mikulovská podoblast, Drnholec, Slunečný vrch

239 Kč (NCK, RYN) Čistě odrůdové víno ze standardní řady Cépage uzavřené skleněným uzávěrem Vinolok. Víno se vyznačuje světle zelenkavou barvou s odrůdově výraznou kořenitou vůní květin a čerstvého sena. V chuti je znát výrazný tón zeleného pepře, ovocný tón grapefruitu se svěží kyselinou v dochuti. Víno skvěle doplní jakoukoliv úpravu sladkovodní ryby nebo svěží zeleninové saláty. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 0,5 g/l, kyselina 6,8 g/l. Prague Gold – Prague Wine Trophy 2020 (Praha)

Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2020 – Mikulovská podoblast (Valtice) Ryzlink vlašský barrique 2017 moravské zemské víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

665 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Hrozny pochází z vinice s regulovanou sklizní. Jsou šetrně zpracovány a následně fermentovány v 225l sudech Seguin Moreau v úpravě Icone Blanc s dvanáctiměsíčním zráním na veškerých kalech bez síření. Strukturovaný buket vyzrálých hroznů s elagotaninovým projevem francouzského dubu doprovází extraktivní plnost s medovými bylinkami a robustní pálavskou mineralitou v závěru. K terině z divočáka s hruškovým chutney nebo k filetu z čerstvého halibuta na bylinkovém másle s houbovým rizotem. Skvěle se rovněž hodí ke zrajícím aromatickým sýrům. 14,5 % alkoholu. Stříbrná medaile – Salon vín České republiky 2021 (Valtice) Solaris 2020 moravské zemské víno Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Bulhary, Na pískách

159 Kč (KAR) Bílé polosuché víno s 12,5 % alkoholu, 12,0 g/l zbytkového cukru a 6,2 g/l kyselin. Cukernatost hroznů při sběru byla 22,2 °NM. Víno má vůni květin doplněnou o ovocné tóny. Je zde harmonický poměr zbytkového cukru a kyselin. Doporučeno k sýrům a ovocným dezertům. Rosé LAHOFER 2020 pozdní sběr Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

165 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Polosladké lehké růžové víno s 9,5 % alkoholu, 35,7 g/l zbytkového cukru a 7,0 g/l kyselin. Svěží víno z odrůd Zweigeltrebe a Rulandské modré vyniká jemně růžovou barvou a citrusovo-smetanovou vůní s nádechem jahod. Šťavnatá a intenzivní chuť s příjemnou kyselinkou připomíná lesní jahody a mix drobného zahradního ovoce. Dlouhé dochuti vévodí jemný citrusový závěr. Frankovka 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Znojemská podoblast, Olbramovice, Na vyhlídce

198 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Originální vůně zavadlého tabákového listu doprovází v chuti bujará ohnivost peckového červeného ovoce se strukturovanými taniny v dochuti. K vínu Frankovka 2017 pozdní sběr je doporučena domácí terina, vhodné i k srnčímu na víně s celerovým pyré nebo k sýrům s dvojitou plísní. 12 % alkoholu. Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2021 (Valtice) Petit Butch 2018 Vin de France Víno Hort

Francie, Languedoc

399 Kč (NCK, OCO) Červené suché víno vyrobené ve Francii a plněno do lahví v České republice. Má 14,5 % alkoholu, 0,7 g/l zbytkového cukru a 4,2 g/l kyselin. Cuvée Cabernet Franc a Syrah je velmi temperamentní ve vůni: černý rybíz, černé olivy, tóny čokolády. V chuti je sametové a zároveň vyzývavé do skvělé budoucnosti v čase. Jeho otisk je pevný jako struktura taninů, která vytváří chuťový zážitek. Víno vinař věnoval svému francouzskému buldočkovi jménem Butch.