Galadegustace TOP 77 vín už 3. září

Brno, 1. září – TOP 77 vín v České republice je tradiční soutěž. Galadegustace pro veřejnost proběhne již 3. září v netradičním, ale nádherném prostředí klasicistního zámku Belcredi v Brně-Líšni.

Soutěž TOP 77 nejlepších vín v České republice je jedna z prvních porevolučních nezávislých soutěží vín. Letos se koná již po dvaadvacáté. Vína jsou hodnocena 100 bodovou stupnicí pouze certifikovanými mezinárodními degustátory. Komise hodnotily vína od 15. do 19. červnece pod vedením prof. Ing. Pavla Pavlouška, Bc. Jaroslava Suského a Mgr. Pavly Burešové. Letošní ročník byl rekordní jak co do počtu soutěžících vín, tak počtem vinařů, kteří vína do soutěže přihlásili. Počet přihlášených vín je 916, počet soutěžících vinařství je 151.

Výsledky soutěže TOP 77 vín v České republice

Cena Eduarda Postbiegla za nejlepší kolekci vín: Vinařství Vinselekt Michlovský

Nejlepší kolekce vín Velkopavlovické podoblasti: Vinařství Vinselekt Michlovský

Nejlepší kolekce vín Slovácké podoblasti: Vinařství Štěpán Maňák

Nejlepší kolekce vín Znojemské podoblasti: Vinařství Roman Komarov

Nejlepší kolekce vín Mikulovské podoblasti: ZD Sedlec

Výsledky v kostce:

***** mimořádné víno: 13 vín

(bílá suchá 4, bílá ostatní 5, červená suchá 4)

**** výborné víno: 54 vín

(bílá suchá 22, bílá ostatní 14, rosé ostatní 3, červená suchá 13, zahraniční 2)

*** velmi dobré víno: 245 vín

(bílá suchá 79, bílá ostatní 95, bílá šumivá 1, rosé suchá 5, rosé ostatní 10, červená suchá 47, červená šumivá 1, zahraniční 7)

Soutěže se zúčastnilo 41 nových vinařů, neúspěšných bylo 26, což svědčí o stále se zlepšující kvalitě vín a přísnosti hodnotitelů. Nejstarší ročník vína byl 2014. Celkem 875 vzorků bylo z České republiky, 18 ze Slovenska, 16 ze Španělska, 3 z Francie, 3 z Rakouska a 1 z Bulharska.

Galadegustace pro veřejnost

Vzhledem k současným hygienickým opatřením se galadegustace a slavnostní vyhlášení soutěže bude konat na otevřeném nádvoří zámku. Pro případ nepřízně počasí budou připraveny party stany a další náhradní prostory. Zámek je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou a disponuje rozsáhlým parkovištěm pro individuální dopravu. Vstupné zahrnuje neomezenou degustaci "velmi dobrých vín", skleničku a občerstvení.

Program:

Slavnostní vyhlášení výsledků

Volná degustace oceněných vín

Občerstvení + cimbálová muzika LH Za Oponou

Vstupenky:

V předprodeji 590 Kč • Na místě 690 Kč

Členové klubu Vindom v předprodeji 490 Kč

Členové rytířského řádu OEVE v předprodeji 490 Kč

Více na www.top77.cz