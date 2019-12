Nejlepším vínem České republiky pro rok 2020 je Rulandské modré 2017 ze Zámeckého vinařství Bzenec

Valtice, 5. prosince 2019 – Zástupci odborné hodnotící komise vyhlásili 4. prosince ve Valticích absolutního Šampiona Salonu vín – národní soutěže vín 2020, největší soutěže vín v České republice. Šampionem a zároveň nejlepším vínem České republiky pro rok 2020, se stalo Rulandské modré 2017, řada EGO, výběr z hroznů, číslo šarže 7235 ze Zámeckého vinařství Bzenec. Hrozny pochází z Moravy – mikulovské podoblasti, z obce Dolní Dunajovice, viniční trati Zimní vrch. Je to už 7. titul absolutního Šampiona pro Zámecké vinařství Bzenec.

Šampion uspěl v konkurenci více téměř 2400 moravských a českých vín přihlášených do soutěže. Nejprve postoupil z nominačního kola Národní soutěže vín – vinařské oblasti Morava / mikulovské vinařské podoblasti do prvního národního kola. Z něj dále uspěl v konkurenci 1479 nominovaných vín od 202 vinařů a dále postoupil do druhého finálového kola Salonu vín – národní soutěže vín 2020, které proběhlo 3. – 4. prosince 2019 ve Valticích. Odborná porota jej z 400 finalistů od 126 vinařských firem vyhodnotila jako absolutního vítěze. Šampion se stal zároveň vítězem kategorie „E“ (červená vína do 4 g/l zbytkového cukru).

„Toto Rulandské modré vzniklo z perfektně vyzrálých hroznů z Dolních Dunajovic z trati Zimní vrch. Ruční sběr, desetidenní kvašení v otevřené nádobě a roční školení v nových barikových sudech dalo vzniknout vínu se světlejší rubínovou barvou a příjemnou viskozitou. Ve vůni jsou cítit sušené brusinky, švestky a lehký nádech sladkého koření v závěru. V chuti je elegantní, lehce kořenité s příjemnou kyselinkou a dlouhým závěrem“, komentuje Ing. Zbyněk Žiška, hlavní enolog Zámeckého vinařství Bzenec.

20 let Salonu vín České republiky

Dvacetiletá tradice, počet přihlášených vzorků, unikátní trojkolový systém hodnocení, pečlivý výběr proškolených degustátorů a profesionální chemické analýzy hodnocených vín jednoznačně činí ze Salonu vín – národní soutěže vín nejprestižnější soutěž vín v České republice.

„Hodnocení bylo velmi vyrovnané a koresponduje se špičkovou kvalitou vín ve finálovém kole,“ komentuje Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, které soutěž organizuje a dodává: „Velmi nás těší vzrůstající zájem o soutěž nejenom ze strany vinařů, kteří se přímo se svými víny účastní soutěže, ale také následně ze strany návštěvníků expozice Salonu vín, tedy absolventů některého z degustačních programů. Skutečnost, že letos vyhrálo červené víno, svědčí o stále rostoucí kvalitě nejen našich bílých vín, ale i vín červených, která jsou srovnatelná se špičkovými červenými světovými víny.“

Slavnostní vyhlášení všech držitelů prestižního titulu „Zlatá medaile Salonu vín ČR 2020“, a tedy i složení degustační expozice stovky nejlepších moravských a českých vín pro rok 2020, vítězů jednotlivých kategorií a nejlepší kolekce proběhne 5. února ve Valticích. Nová kolekce Salonu vín 2020 bude pro veřejnost otevřena opět od čtvrtka 6. února 2020. Stávající degustační expozice Salonu vín ČR 2019 bude otevřena do 14. prosince 2019, poté bude expozice uzavřena a bude probíhat její příprava na znovuotevření.

V Salonu vín je celoročně prezentováno 100 nejlepších vín s oceněním „Zlatá medaile Salonu vín“. Mimo to jsou formou krátkodobých prezentací představována vína s oceněním „Stříbrná medaile Salonu vín“, vína oceněná na zahraničních soutěžích, mladá růžová vína atd. Součástí expozice je také Síň slávy vinařství ČR. Soutěž pořádá Národní vinařské centrum za podpory Vinařského fondu a ve spolupráci se Svazem vinařů ČR. Více na www.wineofczechrepublic.cz.