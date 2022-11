Nejlepším vínem České republiky pro rok 2023 je Ryzlink vlašský

Valtice, 24. listopadu 2022 – V Centru Excelence ve Valticích proběhlo 23. a 24. listopadu finálové kolo hodnocení největší soutěže vín v České republice, Salonu vín – národní soutěže vín ČR 2023. Absolutním šampionem se stalo víno Ryzlink vlašský, řada Flower Line, 2021, pozdní sběr z Vinařství Mikrosvín Mikulov.

Vítězné víno Ryzlink vlašský 2021, pozdní sběr se propracovalo k titulu absolutního Šampiona tříkolovým systémem hodnocení, v konkurenci 2643 vín, což je rekordní počet a svědčí o velkém zájmu vinařů o tuto soutěž. Toto víno pochází z vinařské oblasti Morava, Mikulovské podoblasti. Na základě nominací z podoblastí se do 1. kola Salonu vín přihlásilo 1481 vín od 203 vinařů. V závěrečném hodnocení posuzovaly odborné komise 400 finalistů, kteří vzešli z předchozích kol.

„Vítězný Ryzlink vlašský má svůj původ na 3 vinicích. Třetina je z trati Bergrus v Perné, třetina je z Březí z Ořechové hory a třetina z mikulovské vinice Za Cihelnou. Záměrem této kupáže bylo dosáhnout typického aromatického projevu sušených bylin a kombinace zralého ovoce. V chuti se víno opírá o velmi pevnou citrusovou chuť a šťavnatou minerální dochuť, tak typickou pro naše vlašáky,“ přiblížil Ing. Zbyněk Žiška, enolog Vinařství Mikrosvín Mikulov nejlepší víno České republiky.

Slavnostní vyhlášení a také předání diplomů vítězům jednotlivých kategorií, ceny za nejlepší kolekci ročníku a vinařům, jejichž vína byla oceněna Zlatou medailí Salonu vín ČR 2023, proběhne ve čtvrtek 2. února 2023 ve Valticích. Na to pak následujícího dne (3. února 2023) naváže otevření nového ročníku degustační expozice Salonu vín 2023 pro veřejnost.

Salon vín 2023

„Salon vín – národní soutěž vín si za dobu své existence vybudovala opravdu výsadní postavení mezi tuzemskými soutěžemi vín. Vínům dodává nezpochybnitelnou prestiž, pro vinaře to je pak ocenění jejich práce a pro zákazníka zase jasná záruka nejvyšší kvality. A že to všechno dohromady opravdu funguje, dokazuje jednak zájem o účast mezi jednotlivými vinaři, kterých bylo letos historicky nejvíce, a jednak zájem ze strany zákazníků, kteří oceněná vína nejen nakupují, ale také za nimi cestují do degustační expozice Salonu vín ve Valticích. Návštěvnost se tak vrátila do předcovidové doby a dokonce atakuje rekordní čísla,“ neskrýval radost z dalšího úspěšného ročníku Ing. Pavel Krška, ředitel pořádajícího Národního vinařského centra a dodal: „je velmi potěšitelné, že se do Salonu vín ČR přihlašují i nová střední a menší vinařství.“

Soutěž, která hodnotí již 23. ročník, se v průběhu let vyvíjela, až se ustálila na trojkolovém systému hodnocení. První fáze hodnocení probíhá obvykle v letních měsících v jednotlivých moravských vinařských podoblastech (Znojemská, Mikulovská, Velkopavlovická, Slovácká) a ve vinařské oblasti Čechy. Jde o nominační kola Národní soutěže vín, tedy prvního stupně naší největší a nejvyšší soutěže vín. Následuje 1., už celostátní kolo Salonu vín – národní soutěže, z něhož postupuje 400 finalistů, a celá soutěž vrcholí 2. finálovým kolem a výběrem absolutních vítězů.

Šampion a každý držitel titulu Zlatá medaile Salon vín 2023 tak musí postupně projít třemi koly profesionálního hodnocení držiteli mezinárodních degustačních zkoušek dle evropských ISO norem, což zaručuje objektivitu a vysokou úroveň celé soutěže. I díky tomu je Salon vín – národní soutěž vín výkladní skříní českého a moravského vinařství a titul Šampiona je nejvyšší dosažitelnou metou pro víno v České republice. Prestižní ocenění zlatými a stříbrnými medailemi Salonu vín – národní soutěže vín jsou pak nezpochybnitelnou garancí nejvyšší možné kvality vín.

Kromě 100 nejlepších vín oceněných dle statutu Zlatou medailí Salonu vín ČR 2023 udělí komise také stříbrné medaile (u vín, která postoupila do druhého kola hodnocení a získala min. 84 bodů). Celkový počet udělených medailí je limitován na max. 30 % z počtu vín přihlášených do prvního kola.

Na vlastní soutěž navazuje od února následujícího roku Salon vín coby celoroční degustační expozice nejlepších sta vín. Zde je možné prostřednictvím několika typů degustačních programů, včetně tzv. „volné degustace“, programů řízených sommelierem a individuální degustace z prezentačního automatu, ochutnat nejlepší vína pro daný rok. Soutěž pořádá Národní vinařské centrum za podpory Vinařského fondu a ve spolupráci se Svazem vinařů ČR.