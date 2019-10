Salon vín – národní soutěž vín ČR vstupuje do 20. ročníku

Valtice, 3. října 2019 – Ve Valticích vrcholí přípravy hodnocení jubilejního 20. ročníku Salonu vín – národní soutěže vín, nejvyšší a největší soutěže vín v České republice. Hodnoceno bude podle předpokladů Národního vinařského centra více, než 1300 nominovaných vín.



První kolo hodnocení proběhne od 18. – 22. listopadu v centru Excelence ve Valticích a do finálového kola hodnocení z něj postoupí 400 nejlepších vzorků. Druhé finálové kolo pak proběhne 3. a 4. prosince rovněž ve Valticích a určí Šampiona, tedy nejlepší víno České republiky pro daný rok, vítěze jednotlivých kategorií, nejlepší kolekci vítěze zlatých medailí, tedy nejlepších sto vín do degustační expozice Salon vín, a držitele stříbrných medailí (vína z druhé stovky se ziskem přes 84 bodů).

Jubilejní 20. ročník

„Za 20 let své existence se stal Salon vín etalonem kvality jak prezentovaných vín, tak unikátního systému jejich hodnocení. Zatímco v prvních ročnících soutěže se počet návštěvníků Salonu vín, tedy absolventů některého z degustačních programů, pohyboval do 5 tisíc, aktuálně se celoroční návštěvnost blíží 23 tisícům. Podobné je to i u zájmu vinařů o soutěž. V prvních letech komise vybíraly z 300 až 400 nominovaných vín, letos se jejich počet bude pohybovat kolem 1300,“ sdělil Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra a pořadatel soutěže.

Soutěž se v průběhu let vyvíjela, až se ustálila na trojkolovém systému hodnocení. První fáze hodnocení probíhá obvykle od června do září v jednotlivých moravských vinařských podoblastech (Znojemská, Mikulovská, Velkopavlovická, Slovácká) a ve vinařské oblasti Čechy. Jde o nominační kola Národní soutěže vín, tedy prvního stupně naší největší a nejvyšší soutěže vín. Následuje, právě připravované, 1. už celostátní kolo Salonu vín – národní soutěže a celá soutěž vyvrcholí 2. finálovým kolem a výběrem absolutních vítězů.

Budoucí Šampion a každý držitel titulu Zlatá medaile Salon vín 2020 tak musí postupně projít třemi koly profesionálního hodnocení držiteli mezinárodních degustačních zkoušek dle evropských ISO norem, což zaručuje objektivitu a vysokou úroveň celé soutěže. I díky tomu je Salon vín – národní soutěž vín výkladní skříní českého a moravského vinařství a titul Šampiona je nejvyšší dosažitelnou metou pro víno v České republice. Prestižní ocenění zlatými a stříbrnými medailemi Salonu vín – národní soutěže vín jsou pak nezpochybnitelnou garancí nejvyšší možné kvality vín.

Na vlastní soutěž navazuje od února následujícího roku Salon vín coby celoroční degustační expozice nejlepších sta vín. Zde je možné prostřednictvím několik typů degustačních programů, včetně tzv. „volné degustace“, programů řízených sommeliérem a individuální degustace z prezentačního automatu, ochutnat nejlepší vína pro daný rok.

Nominace do 1. kola

Pro postup do 1. kola Salonu vín – národní soutěže vín, tedy už celostátního kola soutěže, musí jednotlivé kategorie vín dosáhnout určitého počtu bodů:

• Kategorie A, D, E, G (vína bíla suchá a polosuchá, vína růžová a klarety, vína červená suchá a polosuchá, šumivá vína) – 80 bodů a více

• Kategorie B a F (vína bílá polosladká a vína červená polosladká) – 82 bodů a více

• Kategorie C (vína sladká) – 84 bodů a více

Složení Salonu vín

Ocenění zlatou medailí Salonu vín ČR získá v druhém kole 100 vín podle těchto kritérií:

1. 80 vín celkem v kategoriích vín bílých a červených suchých a polosuchých, která budou dále vybrána podle plochy vinic v jednotlivých vinařských podoblastech (oblasti), a to:

a. 3 nejlépe hodnocených vín z vinařské oblasti Čechy

b. 14 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské

c. 21 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské

d. 22 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické

e. 20 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké

2. 11 nejvýše hodnocených vín v kategoriích bílých a červených polosladkých

3. 5 nejvýše hodnocených vín v kategorii vín sladkých

4. 2 nejvýše hodnocená vína v kategorii růžových vín a klaretů

5. 2 nejvýše hodnocená vína v kategorii sektů

Termíny

• do 4. 10. 2019 – registrace vín přes systém Elwis

• 18.–22. 11. 2019 – hodnocení prvního kola Salonu vín – NSV 2020 / Centrum Excelence

• 3.–4. 12. 2019 – hodnocení druhého kola Salonu vín – NSV 2020 / Centrum Excelence

• 6. 2. 2020 – vyhlášení výsledků a předání diplomů (předběžný termín)

• 7. 2. 2020 – první otevírací den degustační expozice pro veřejnost (předběžný termín)

zdroj: Národní vinařské centrum