Novinky brněnských vinoték – duben 2020

Merlot 2018 výběr z hroznů Vinařství sv. Barbora

Morava, Slovácká podoblast, Sudoměřice, Stará hora

209 Kč (KAR) Tmavě rubínová barva se světle červeným meniskem. Ve vůni vařené červené ovoce s tóny zralého máku. Chuť je velmi plná, výrazná, s tóny kávy a višní v hořké čokoládě. Rmut byl 5 týdnů macerován, čímž se docílilo extrakce fenolických a aromatických látek, které pozitivně ovlivňují senzorický charakter výsledného vína. Víno leželo rok v dubovém sudu o objemu 600 l bez použití oxidu siřičitého. Merlot rosé 2019 pozdní sběr Gotberg

Morava, Mikulovská podoblast, Popice, Svidrunk

180 Kč (KRA, MAL) Tradiční růžové víno vinařství z odrůdy Merlot, která je pro výrobu rosé mimořádně vhodná. Víno tmavší barvy, ke které přispěla macerace rmutu trvající přes čtyři hodiny. Ve vůni typický černý rybíz či zralé jahody. Dobrý společník horkých letních večerů. Zbytkový cukr 6,3 g/l, kyseliny 6,4 g/l, alkohol 12,5 %, bezcukerný extrakt 23,4 g/l. LAHOFER Rosé 2018 pozdní sběr Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast, Dyje, Babičák

165 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Tradiční sladké cuvée odrůd Zweigeltrebe a Svatovavřinecké, kterému dominuje barva dužniny růžového grepu a vůně červeného zahradního ovoce ve smetaně. V chuti nasládlá višeň, zralá třešeň a lehounce nahořklá dochuť po růžovém grepu. Víno doporučeno popíjet správně vychlazené, v horkých dnech klidně s ledovou tříští. Alkohol 9,5 %, zbytkový cukr 45,1 g/l, kyseliny 7,0 g/l. Stříbrná medaile – Le Mondial du Rosé 2019 (Francie) Sauvignon 2018 perlivé víno Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Bořetice, Terasy

160 Kč (UZM, VKH, VSV, VUD) Bílé polosladké perlivé víno z bio hroznů z vinice Terasy. Minerální víno světle žlutozelené barvy s výrazným aroma angreštu, černorybízového listí, plodů pomerančů, ananasu a manga a vůní zralých broskví. Vhodné k zeleninovým a těstovinovým salátům. Muškát moravský 2019 pozdní sběr VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Dílce

200 Kč (LGB) Víno je světle žluté barvy se zelenkavými odlesky s velmi příjemnou svěží vůní meruňky, bílé broskve, maracuji až kandovaného a citrusového ovoce. Vůně maracuji a meruňky přechází i do chuti, kde se krásně snoubí cukr s hravou šťavnatou kyselinkou. Při ochutnání dojem hroznu utrženého ve vinici. Víno se hodí ke kuřecím masům, jemným paštikám, chřestu, smetanovým dezertům a čerstvým sýrům. Polosuché bílé víno s 8,6 g/l zbytkového cukru, 6,3 g/l kyselin a 10,5 % alkoholu. Pálava 2018 výběr z hroznů Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Přítluky

229 Kč (VPV) Pálava je vlajkovou lodí vinařství. Barva je zlatá se zelenými odlesky. Vůně je velmi výrazná a mohutná, doslova opulentní. Kvetoucí pomerančovník, bez a celý záhon bílých růží, který přechází v košík zralých citrusů. Chuť je oblá a marmeládově sladká. Grilovaný ananas a marmelády z exotického ovoce se snoubí s piniovým medem ve velmi dlouhém závěru. Vhodné k pikantním tapas. Müller Thurgau panenský sběr 2019 kabinetní víno VINICE-HNANICE

Morava, Znojemská podoblast, Šatov, Skalky

140 Kč (INT) Polosuché bílé víno s 6,0 g/l kyseliny, 8,0 g/l zbytkového cukru 25,3 g/l bezcukerného extraktu a 11,5 % alkoholu. Vína zelenožluté barvy, v aromatice květ akátu a muškátový květ, který přechází i do chuti, kde je doplněn tóny karamboly, vlašského ořechu a grepu. Doporučeno ke grilovanému kapru na kmíně se šťouchaným bramborem a libečkem. Vítěz kategorie Müller Thurgau – Vinum Juvenale 2020

Ryzlink vlašský 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Znojemská podoblast, Olbramovice, Na vyhlídce

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Buket zavařených žlutomasých rynglí doprovází v chuti křížaly jádrového žlutého ovoce s dlouhým a kořenitým závěrem. Ke grilovanému telecímu brzlíku nebo jarním závitkům s humrem. Výborný je rovněž s polotvrdými horskými sýry. Bílé suché víno s 13 % alkoholu. Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2020 (Valtice) Ryzlink rýnský 2019 výběr z hroznů Vinařství Jakubík

Morava, Slovácká podoblast, Zlechov

275 Kč (VJP) Suché bílé víno s 1,2 g/l zbytkového cukru a 8,0 g/l kyselin. Zlato-zelenkavá barva s plnou viskozitou, vůně svěží po lipovém květu, zeleném jablku a limetkách. Chuť je vyvážená, minerální s jemnými petrolejovými podtóny s pikantní kyselinkou s harmonickou dochutí. Doporučení: jarní salát s krevetami a limetkovým vinagretem. Ryzlink rýnský Vinum Palaviense 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Hlohovec, Šulaperk

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Nazrálý lahvový buket pálavské bylinné květeny, zavařených meruněk a rynglí v chuti vápencová kořenitost se svěžími kyselinami v dochuti. Ke grilovaným chobotničkám s listovým salátem nebo filetu z čerstvého halibuta s houbovým rizotem. Potěší rovněž s extra tvrdými horskými sýry. Suché bílé víno s 13,5 % alkoholu. Stříbrná medaile – San Francisco International Wine Competition 2019 (USA)

Zlatá medaile a cena poroty – Concours des Grands Vins Blancs du Monde 2019 (Francie)

Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2020 (Valtice) Chardonnay 2018 pozdní sběr Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Lampelberg

180 Kč (MBV, SOM, UZM, VVI) Polosuché bílé víno s 12,5 % alkoholu, 11,4 g/l zbytkového cukru a 6,9 g/l kyselin. Zaujme zlato-zelenkavou barvou a svěží medovou vůní v kombinaci s tropickým ovocem a vanilkou, kterou mu dodalo několikaměsíční ležení v novém dubovém sudu. Chuť je velmi plná, extraktivní s výraznější kyselinkou. V dochuti lze najít vanilkové a máslové tóny, které přechází až do vyzrálé hrušky. Cabernet Moravia 2018 moravské zemské víno Pod Kumstátem

Morava, Velkopavlovická podoblast, Krumvíř, Sklenářova hora

242 Kč (GLO)

Víno tmavě granátové barvy, s jemnými kabernetovými tóny černého rybízu ve vůni i v chuti, které doplňuje aroma třešní. Víno vhodné k masitým jídlům s kořeněnými omáčkami, k tmavým či uzeným masům a k tučným či tvrdým sýrům. Suché červené víno s 12,0 % alkoholu, 4,96 g/l kyselin a 1,28 g/l zbytkového cukru. Cabernet Sauvignon 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

335 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Hluboký kabernetový profil s dominantními ostružino-povidlovými a čokoládovými tóny umocňují v chuti robustní oenotaniny s výraznými elagotaniny francouzského dubu v závěru. Ke grilovanému hřbetu z jelena s kořenovou zeleninou. Výborný je rovněž ke zrajícím sýrům s dvojí plísní. Červené suché víno s 13,0 % alkoholu. Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2020 (Valtice) Rulandské šedé barrique 2015 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Přítluky, U majáku

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Nádherná vůně manga a granátového jablka plynule přechází do tónů přezrálých hrušek s vanilkou, hřebíčkem a skořicí, v plné, výrazné a dlouhé chuti. Celkový dojem vína dotváří svěží a pikantní kyseliny v závěru. K halibutovi s topinambury, mangoldem a piniovými oříšky. Výborně doplní polotvrdé a polotuhé sýry. Suché bílé víno s 13 % alkoholu. Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2020 (Valtice)