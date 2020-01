Novinky brněnských vinoték – únor 2020

Cuvée barrique Merlot + Cabernet Sauvignon 2017 výběr z hroznů Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice

299 Kč (VPV) Nejvyšší řada vín vinařství, tentokrát pojaté jako cuvée. Víno zrálo více než 18 měsíců v barrique sudech Seguin Moreau. Díky tomu nabízí velmi elegantní a hluboké tóny. Dekantace doporučena! Barva vína je temně granátová. Vůně je exkluzivní, mnohovrstevná a bohatá. Potkává se tu koření z kvalitního sudu, jemné tóny kouře a čokolády s celým spektrem kompotovaného a sušeného lesního bobulového ovoce. Chuť je hladká a oblá, nazrálá a teplá. Zprvu dominuje lesní a zahradní bobulové ovoce, poté přichází jemný dotyk kůže a velmi dlouhý závěr s jemnými tříslovinami a višněmi v čokoládě. Doporučeno ke steaku z dobře vyzrálého hovězího. Crémant de Vinselekt Pinot – Chardonnay extra brut 2016 VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

331 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Buket kandovaného ovoce s cereáliemi v medové krustě doprovází vápencovo-sprašová mineralita s pikantními kyselinami v závěru. K tuňáku ve vlastní šťávě se středoevropskými bylinkami, citronovou trávou a mangovou salsou nebo variacím krevet a plodů moře. 13,5 % alkoholu. Ryzlink vlašský 2018 pozdní sběr Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská podoblast, Dolní Dunajovice, Pod Slunným vrchem

230 Kč (ROC) Bílé suché víno s 3,7 g/l zbytkového cukru, 6,3 g/l kyselin a 12,5 % alkoholu. Světle žlutá barva, ve vůni je cítit ovocná aromatika jádrového ovoce v závěru s nádechem jemné citrusovosti. Patro je suché a přímé se šťavnatou limetkovou kyselinou a středně dlouhou ovocně-minerální dochutí. Doporučeno k sladkovodním rybám a měkkým čerstvým sýrům. Cuvée St. Antonius 2018 výběr z hroznů VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast

185 Kč (LGB) Cuvée v Blatnici vyráběli již předkové, kdy se jim podařilo naleznout rovnováhu mezi odrůdami Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Sylvánské zelené. Víno je žlutozlaté s vůní lučních květin, kdoule, hrušky a medu. Chutí se ovocnost velmi elegantně prolíná s plností, mineralitou a svěží kyselinkou v závěru. Víno se snoubí s tvrdým kozím sýrem, rybami a drůbežím masem. Můžeme podávat s krémovými omáčkami. Suché bílé víno s 13,5 % alkoholu, 6,1 g/l zbytkového cukru a 6,9 g/l kyselin. Stříbrná medaile – Cuvée 2017 (Ostrava)

Zlatá medaile – komise veřejnosti – Cuvée 2019 (Ostrava)

Stříbrná medaile – GRAND PRIX VINEX 2019 (Valtice) Rulandské bílé 2017 pozdní sběr Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Za Turoldem

169 Kč (KAR) Hrozny pocházejí z 40leté vinice a je to předposlední sklizeň z tohoto vinohradu. Ve vůni jsou zastoupeny jak ovocné vůně, tak i lehká chlebovinka typická pro tuto odrůdu. Doporučeno k rybám, lehkým masům a nebo jen tak pro radost z krásného dne. Zbytkový cukr 6,2 g/l, alkohol 12,5 %. Polosuché bílé víno. MORR 2016 pozdní sběr Rodinné vinařství Jedlička Bořetice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Bořetice, Čtvrtě

210 Kč (UZM, VKH, VSV, VUD) Bílé suché víno s 0,3 g/l zbytkového cukru, 5,6 g/l kyselin a 13,0 % alkoholu. Osobitá kombinace odrůd Muškát Ottonel a Ryzlink rýnský si již nalezla širokou vrstvu přátel mezi milovníky vín. Jemné tóny žlutého melounu se mísí s nádechem lipového květu a bílého rybízu. Vyvážená plná chuť zanechá v ústech stopy bělomasé broskve a lipového thé s kapkou akátového medu. Hodí se k drůbeži, zeleninovým a těstovinovým salátům, k rybám jako je například pstruh. Seal of approval – AWC Vienna 2018 (Rakousko)

Kerner 2016 pozdní sběr Vinařství Baloun

Morava, Mikulovská podoblast, Drnholec, Výsluní

250 Kč (VPV) Kerner je německá odrůda vzniklá křížením Trolínské a Ryzlink rýnský. Víno má svěží zelenožlutou barvu. Víno nezapře svůj původ. V krásné kompozici se zde snoubí ušlechtilost Ryzlinku rýnského a jemné muškátové až kořenité tóny Trolínského. V chuti jednoznačně dominuje harmonie. Ušlechtilé medové tóny jsou elegantně doplněny svěží kyselinkou. Celkově je víno velmi příjemně pitelné. Doporučeno podávat k předkrmům, lehkým úpravám ryb, drůbeže a telecímu masu. Suché bílé víno s 12,5 % alkoholu, 5,6 g/l zbytkového cukru a 6,5 g/l kyselin. Stříbrné ocenění Terroir – International Competition of Terroir Wine 2017 (Francie)

Stříbrné ocenění Terroir za ambaláž – International Competition of Terroir Wine 2017 (Francie)

Stříbrná medaile – GRAND PRIX VINEX 2017 (Valtice)

Stříbrná medaile – Weinparade Poysdorf 2018 (Rakousko) Rulandské šedé Vinum Palaviense 2017 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská, Perná, Bergrus

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Buket přezrálých žlutých rynglí s jemnou vanilkou a sušeným ovocem müsli tyčinky přechází do zavařených mandarinek s elagotaniny francouzského dubu v závěru. Ke kachní paštice s kousky Foie grass s pomerančovým gelem nebo telecímu brzlíku se sherry omáčkou a restovaným pórkem. Rovněž potěší se sýry s omývanou oranžovou kůrou. 13,0 % alkoholu. Ryzlink rýnský 2018 Vinařství sv. Barbora

Morava, Slovácká podoblast, Ratíškovice, Hrubé pole

209 Kč (KAR) Polosuché bílé víno barvy lipového květu. Ve vůni typické ryzlinkové tóny – lipový květ a med. Chuť je velmi plná, šťavnatá, harmonická, s příjemným zbytkovým cukrem a šťavnatou kyselinkou a dlouhým ovocným závěrem. Po ručním sběru následovala macerace po dobu dvou dní a poté víno leželo 6 měsíců na jemných kvasničných kalech. Zbytkový cukr 11,7 g/l, kyseliny 6,1 g/l, alkohol 12,0 %. Zlatá medaile – Mikulovské vinné trhy 2017 (Mikulov)

Stříbrná medaile – Víno Bojnice 2019 (Slovensko) Dornfelder 2018 moravské zemské víno Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Na Pískách

159 Kč (KAR) Červené suché víno. Harmonické víno s příjemnou vůní lesních plodů, v chuti je lehčí velmi jemné s vyváženou kyselinou. Barva je sytá rubínová. Hodí se k pokrmům z hovězího masa a zvěřiny, ale i k příjemnému posezení s přáteli. Zbytkový cukr 3,8 g/l, alkohol 13,0 %. Cukernatost hroznů 19 °NM. Zweigeltrebe 2018 pozdní sběr Víno Perk

Morava, Znojemská podoblast, Miroslav, U Vinohradu

210 Kč (MAS) Červené suché víno s 0,2 g/l zbytkového cukru, 5,5 g/l kyselin a 13,5 % alkoholu. Barva je purpurově červená, s tmavými odlesky, světlejším meniskem a velmi dobrou viskozitou. Bohatá vůně připomíná povidla, ostružiny a nové koření. Chuť je výraznější a připomíná granátové jablko, červený rybíz a jeřabiny. Závěr vína je delší s kořenitým charakterem. Ležením na lahvi bude krásně dozrávat. Charmat Deer blanc demi sec, jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

265 Kč (BOR, MBV, MOR, VPV) Sekundární fermentační buket žlutého ovoce s jemným a dynamickým perlením přechází v chuti do lehké vanilky s harmonickým cereálně autolýzovým závěrem. K salátům z čerstvého nebo i zavařeného žlutého ovoce, k dietním úpravám sladkovodních ryb nebo čerstvým sýrům. 12,0 % alkoholu.