Soutěž o nejlepší krajská vína

Brno, 7. října 2019 – Jihomoravský kraj vyhlásil třetí ročník soutěže o nejlepší krajská vína, která budou následně reprezentovat region jižní Moravy při oficiálních akcích. Soutěž „Víno Jihomoravského kraje 2019“ probíhá ve spolupráci s Národním vinařským centrem. Hlavním cílem soutěže je propagace jihomoravských vín.

Ucházet o titul Víno Jihomoravského kraje 2019 se mohou vína vyrobená z hroznů révy vinné, které mají původ ve vinicích na území Jihomoravského kraje, kde také proběhlo jejich zpracování. Každý výrobce může přihlásit pouze dvě vína ze své produkce, a to v případě, že garantuje dodání 600 lahví o objemu 0,75 l od jednoho druhu u bílých vín a 300 lahví o objemu 0,75 l od jednoho druhu u červených vín.

Hodnoticí odbornou komisi sestaví Jihomoravský kraj převážně z řad vinařských odborníků. Jedním ze členů komise bude i hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. „Vybraná vína získají certifikát Víno Jihomoravského kraje 2019 a budeme je poté využívat k prezentačním účelům Jihomoravského kraje nejen u nás, ale zejména při zahraničních cestách. Jihomoravská vína patří bezesporu k tomu, čím se může náš region pochlubit,“ řekl hejtman Šimek.

Do soutěže je možné se přihlásit do 21. října 2019 do 16:00 prostřednictvím elektronické přihlášky na webové adrese www.elwis.cz , kde jsou rovněž uvedeny podrobnější informace.