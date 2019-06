Novinky brněnských vinoték - červen 2019

Frizzante Cuvée 2018 moravské zemské víno Víno Perk

Morava, Znojemská podoblast, Miroslav, Weinperky

170 Kč (MAS) Bílé polosladké víno s 26,5 g/l zbytkového cukru, 6,6 g/l kyselin a 10,5 % alkoholu. Svěží, perlivé víno s vyšším zbytkovým cukrem. Cuvée ze tří odrůd Sauvignon, Sylvánské zelené a Ryzlink vlašský, spolehlivě nabídne rozsáhlý chuťový zážitek. Skvěle doplní atmosféru letních okamžiků. Stříbrná medaile – Grand Prix Vinex 2019 (Valtice) Irsai Oliver frizzante 2018 jakostní perlivé víno Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast

169 Kč (VPV) Velmi oblíbené "bubliny" z aromatické odrůdy. Barva je bledě zlatá. Vůně je velmi bohatá, přináší tóny kvetoucích stromů, letního ovoce, jemného koření. V závěru meloun Galia a dýňová marmeláda. Chuť je hladká, mazlivá, od počátku nasládlá. Najdeme v ní všechny tóny vůně, které v dlouhém závěru příjemně osvěžuje červený grep. Doporučeno k cheese cake s mangem. Ryzlink vlašský 2018 moravské zemské víno Ing. Libor Průdek - Rodinné vinařství

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Kozí horky

150 Kč (KLE, MOR) Suché bílé víno světle žluté barvy se 6,8 g/l zbytkového cukru, 5,2 g/l kyselin a 11,0 % alkoholu. Vůně jemná, s bylinnými tóny. Chuť kořenitá, s jemnou kyselinkou. Dochuť příjemná a výrazná. Výborně se hodí k jednoduchým jídlům všední kuchyně. K zeleninovým jídlům a polévkám, k paštikám, bílým sýrům a lehké úpravě ryb, k vepřové pečeni i jemné šunce. Výborně uhasí žízeň v podání vinného střiku. Veltlínské zelené 2017 moravské zemské víno Vinařství Pod Kumstátem

Morava, Velkopavlovická podoblast, Krumvíř, Díly

242 Kč (GLO) Svěží ovocné polosuché víno podobné rakouským Veltlínům se šťavnatou vůní kiwi. Alkohol 11,5 %, kyseliny 6,5 g/l, zbytkový cukr 11,9 g/l. Lze kombinovat se širší škálou pokrmů. Mladé je vhodné ke studeným masům, omáčkám a slaným předkrmům, vyzrálé k hovězímu, filé z mořských ryb a k neutrálním omáčkám. Bronzová medaile – Víno Bojnice 2018 (Slovensko) Sauvignon 2018 pozdní sběr Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská podoblast, Dolní Dunajovice, Zimní vrch

240 Kč (ČER) Suché bílé víno. Ve vůni je cítit vyzrálé bobulové ovoce. Patro je suché a přímé s atraktivně vyváženým poměrem zbytkového cukru a svěží limetkové kyseliny a středně dlouhou ovocně-minerální dochutí. Sauvignon s výraznou odrůdovou aromatikou a krásně vyváženým patrem. Doporučeno k bílým masům – ryba a drůbež a případně k lehkým zeleninovým salátům. Sauvignon Blanc 2017 moravské zemské víno Vinné sklepy U Jeňoura

Morava, Slovácká podoblast, Prušánky, Podkovné

250 Kč (RET) Bílé suché víno s 0 g/l zbytkového cukru, 5,7 g/l kyselin a 13 % alkoholu. Cukernatost moštu byla 21 °ČNM. Víno zářivé zelenožluté barvy, ve vůni se mísí mandlovo-citrusové aroma s máslovými tóny. V chuti zaujme grep, rebarbora a bílý rybíze. Zrálo 5 měsíců na kvasnicích. Hodí se ke slanému cibulovému koláči či lososové terině nebo jen tak pro potěšení.

Rulandské bílé 2018 moravské zemské víno Ing. Libor Průdek - Rodinné vinařství

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Kozí horky

180 Kč (KLE, MOR) Bílé polosuché víno se 7,2 g/l zbytkového cukru, 5,0 g/l kyselin a 11,5 % alkoholu. Víno zlatavé barvy. Ve vůni jemné bylinné tóny. Chuť výrazná, ovocitá s jemnou kyselinkou. Dochuť plná a strukturovaná. Lze podávat při slavnostnějších příležitostech k bohatému výběru masitých jídel. Hodí se dobře i k uzeným rybám, k pečením, k sýrům s ušlechtilými plísněmi. Také k hutnější, ale ne příliš výrazné úpravě hovězího i vepřového masa, k hustším polévkám, k výraznějším paštikám a k uzenému masu. Ryzlink vlašský 2018 moravské zemské víno Víno Perk

Morava, Znojemská podoblast, Miroslav, Weinperky

170 Kč (MAS) Bílé polosuché víno s 11,5 % alkoholu, 10 g/l zbytkového cukru a 6,2 g/l kyselin. Někomu voní po angreštech, někomu po hořkých mandlích či zeleném jablku. Výjimečně jemná a vyvážená chuť. Vlašák s nepatrným zbytkovým cukrem se hodí ke studeným pokrmům, bílým sýrům nebo paštikám. Stříbrná medaile – Grand Prix Vinex 2019 (Valtice) Pinot Gris Réserve 2018 Grand C

Francie, Alsasko, Voegtlinshoffen

332 Kč (VDE) Zlatá barva, ovocná vůně, tóny kardamomu, vanilky a myrhy s lehkými meruňkovými a mandarinkovými příchutěmi. Tento Pinot Gris dokonale zapadá do asijských potravin, kořeněných a ochucených jídel nebo uzených ryb. Alkohol 14 %, zbytkový cukr 10 g/l, kyseliny 7 g/l. Frankovka rosé 2018 pozdní sběr VICAN rodinné vinařství

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Pod Mušlovem

197 Kč (VGA) Polosuché růžové víno se 15,5 g/l zbytkového cukru, 7,0 g/l kyselin a 12,5 % alkoholu. Korálově růžová barva s purpurovým nádechem. Lahodná ovocná vůně čerstvých jahod a malin. Šťavnatá chuť drobného ovoce se smetanovým dotykem. Stříbrná medaile – Great American International Wine Competition 2019 (USA) Enterizo Reserva 2015 DOP Utiel-Requena Bodegas Coviñas

Španělsko, Utiel-Requena

219 Kč (BOR) Červené suché víno z odrůd Tempranillo (60 %), Bobal (25 %), Cabernet Sauvignon (10 %) a Garnacha (5 %). Hrozny byly sklizeny z keřů o staří 45 let. Zrání v dubových sudech po dobu 18–24 měsíců. Barva vína je rubínová s načervenalými až fialovými okraji. Ve vůni vyzrálé ovoce, švestky a rybíz s dotekem kouře a tóny mentolu. V chuti plnější, silné a přímé, příjemná kombinace svěžesti a tónů z dubového sudu. Doporučeno k červeným masům, pečeni nebo vyzrálým sýrům. Enterizo Gran Reserva 2013 DOP Utiel-Requena Bodegas Coviñas

Španělsko, Utiel-Requena

299 Kč (BOR) Červené suché víno z odrůd Bobal (70 %), Cabernet Sauvignon (15 %), Tempranillo (10 %) a Garnacha (5 %). Hrozny byly sklizeny z nejlepších a nejstarších keřů vinařství. Zrání ve francouzských a amerických dubových sudech po dobu 30–36 měsíců. Barva je rubínová s načervenalými až jantarovými odlesky. Ve vůni zralé ovoce, kompot s dotekem kouře a tóny čokolády a máty. V chuti tmavé ovoce, plnější, elegantní s vyváženou kyselinkou a razancí. Doporučeno k zvěřině nebo vyzrálým sýrům. Pinot Noir Réserve 2018 Grand C

Francie, Alsasko, Voegtlinshoffen

394 Kč (VDE) Barva je jasně červená. Intenzivní aroma červených plodů a tmavé čokolády. Pinot Noir je ovocný a svěží. Mírně vychlazený se dobře páruje s červeným masem, šunkou, sýrem. Víno nese ocenění Médaille d'Or au Concours General Agricole Paris 2019. Alkohol 13 %, zbytkový cukr 1 g/l, kyseliny 5 g/l.