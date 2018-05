Novinky brněnských vinoték - červen 2018

Brno, 1. června 2018 – Výběr nových vín pro červnový díl rubriky nádherně koresponduje s ročním obdobím. K horkému létu se skvěle hodí dobře vychlazená suchá bílá vína. Své místo mají i bublinky a chvíle lenošení ještě více zpříjemní polosladká vína.

Riesling Classic extra brut 2015 VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Dolina

340 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV, VUR) Svěží sekt je vyroben klasickou metodou „méthode traditionnelle“ kvašením v láhvi po dobu minimálně 18 měsíců. Bisquitově cereální buket müsli tyčinky s kandovaným bobulovým ovocem doprovází jemné tóny pečených panenských jablíček se svěžími kyselinami a sprašovou mineralitou v závěru. Solaris 2017 výběr z hroznů Vinařství Volařík

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Za Turoldem

195 Kč (VPV) Suché bílé víno nabízí aroma čerstvě rozkrojených citrusových plodů společně s jemným muškátovým nádechem. Plná a harmonická chuť zaujme šťavnatým exotickým ovocem, v němž dominuje limetka a mango. Víno s lehce minerálním závěrem. Zbytkový cukr 5,1 g/l, kyseliny 7,4 g/l, alkohol 14,0 %. Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Víno J. Stávek

Morava, Mikulovská podoblast, Popice

340 Kč (MFM, SKL) Víno je vyrobeno z hroznů pocházejících z významné viniční trati, na které se díky její expozici a půdnímu složení odrůdě Ryzlink rýnský výborně daří. Pomalým kvašením ve velkém sudu se udržela odrůdová aromatika, která se z vína nevytratila ani po ponechání sudu na kvasnicích po deset měsíců. Díky částečnému botrytickému charakteru hroznů ve vůni vyniká především chlupatá slupka z přezrálé meruňky, ale také pulpa z kdoule, šťáva z rakytníku nebo marmeláda z josty. Chuť ctí zrání v sudu, je tedy výrazná po dubu, ze kterého se do vína uvolňoval sladkohořký elagický tanin a evokuje tak chuť čaje ze stepních bylin. Obsah alkoholu 12,5 %, zbytkového cukru 0,8 g/l a kyselin 5,8 g/l. Doporučeno podávat k tučným rybám nebo zralým tvrdým sýrům Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Vinařství Volařík

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Pravá klentnická

266 Kč (VPV) Pevné a minerální suché víno, které osloví skalní příznivce ryzlinků. Středně intenzivní, minerální, ovocná vůně s dotekem lipového květu. Svěží minerální chuť s odrůdovou kyselinou, se stopou zelených jablek a limety. 13,0 % alkoholu. Salon vín České republiky 2018 (Valtice) Sylvánské zelené DNA 2016 MZV Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Dyje, Babičák

390 Kč (MBV, SOM, UZM, VVI) Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 3,0 g/l zbytkového cukru a 6,3 g/l kyselin. Sylvánské zelené z exkluzivní řady HANZEL DNA, do které vinohradníci a sklepmistři promítají dědičnou informaci vinařství. Plné a mohutné víno nazrávalo dvanáct měsíců v dřevěném sudu z jedlého kaštanu. Ten víno obohatil o jemné kouřové tóny přecházející do pryskyřice, které doplňují zemité až živočišné aroma samotného Sylvánského zeleného. Bílá Frankovka 2017 pozdní sběr Víno J. Stávek

Morava, Velkopavlovická podoblast, Vrbice, Trkmanska

300 Kč (MFM, SKL) Bílé víno z modrých hroznů, správně nikoliv klaret, ale blanc de noir z Frankovky. Barva je slámová, s mírně starorůžovým okrajem. Vůně je velmi intenzivní, po bílém a žlutém ovoci, především broskvi, melounu, liči, angreštu a karambole. Chuť nabízí koktejl z letního a tropického ovoce, ananasu, pomela, bílého. Dochuť je pikantně šťavnatá. Obsah alkoholu 11,0 %, zbytkového cukru 4,5 g/l a kyselin 6,2 g/l. Lehce pitelné víno vhodné k dezertům. Rulandské šedé 2015 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Nový Přerov, Na Štrekách

340 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV, VUR) Suché bílé víno s 13 % alkoholu. Expresivní projev kandovaných citrusů doprovází dropsové zahradní ovoce s příjemným závěrem světlých rozinek a sušených hrušek. Salon vín České republiky 2018 (Valtice) Sylvánské zelené 2016 výběr z hroznů Vinařství Volařík

Morava, Mikulovská podoblast, Dolní Dunajovice, Pod Slunným vrchem

245 Kč (VPV) Silné polosuché víno se 14 % alkoholu a s vyváženou čistou chutí a delší minerální dochutí. Vůně je středně intenzivní, jemná, minerální, se stopou žlutého ovoce a lehce citrusů. Minerální chuť se štavnatou kyselinou a jemným zbytkovým cukrem, komplexní, ovocná, bez výraznějšího projevu vyššího alkoholu, delší. Cépage Rulandské šedé 2017 pozdní sběr NOVÉ VINAŘSTVÍ

Morava, Mikulovská podoblast, Nový Přerov, Langewarte

219 Kč (KLV, NCK, OCF, VGA) Bílé polosuché víno žluto-zlatavé barvy s 12,0 % alkoholu, 10,8 g/l zbytkového cukru a 6,5 g/l kyselin. Plné, hebké, s vůní i chutí jemných tónů pomeranče, hrušky, medu. Hodí se k drůbežímu masu, uzeným sýrům i ovocným dezertům. Pálava 2017 výběr z hroznů VICAN rodinné vinařství

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Pod Mušlovem

330 Kč (VGA) Edice Kolekce Roden. Polosladké bílé víno s 25,2 g/l zbytkového cukru, 25,5 g/l extraktu, 6,4 g/l kyselin a 12,0 % alkoholu. Zlatožlutá citrusová barva. Výrazná vůně tropického ovoce a medu s tóny rozkvetlé louky. Harmonická a plná chuť, ve které dominují tóny přezrálých meruněk a hroznů. Pálava 2017 pozdní sběr Templářské sklepy Čejkovice

Morava, Velkopavlovická podoblast

170 Kč (HVV, LIQ, MAN, MBV, PEA) Polosladké bílé víno s 13,0 % alkoholu, 19,2 g/l zbytkového cukru a 5,5 g/l kyselin. Víno je zlatavé barvy s mírně olejovou konzistencí. Ve vůni převažují přezrálé až marmeládové tóny, doplněné o muškátový oříšek, skořici a kvetoucí růže. Chuť je nasládlá, šťavnatá, s výrazem kompotované mandarinky a přezrálých hroznů. Víno z řady Gold Collection je vhodné k pokrmům studené kuchyně, rybám a drůbeži. Cuvée Love 17 NOVÉ VINAŘSTVÍ

Morava, Mikulovská podoblast

196 Kč (KLV, NCK, OCF, VGA) Bílé polosladké víno žluto-zlatavé barvy. Elegantní vůni nabízí spojení Tramínu červeného a Muškátu Ottonel. Připomíná lístky čajových růží a muškátové tóny; kulatá chuť je doplněna příjemným zbytkovým cukrem (21,8 g/l). Nejlépe se hodí ke sladkým a ovocným pokrmům, dezertům. Má 13,0 % alkoholu a 6,2 g/l kyselin. LAHOFER červený Sladký 2016 vinný nápoj Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

220 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VVI) Polosladký vinný nápoj z vína odrůdy Dornfelder a čistého přírodního hroznového moštu vychází vstříc milovníkům sladších červených vín. Alkohol 12,0 %, zbytkový cukr 40,9 g/l, kyseliny 5,7 g/l. Odrůda Dornfelder, vyšlechtěná v roce 1955 v německém Weinsbergu, dává nápoji barvu přezrálých tmavých třešní, čokoládovou až kouřovou vůni a v chuti stopy peckového ovoce, višní v čokoládě s kořenitou dochutí podpořenou jemnou tříslovinou. V létě možno vyzkoušet i mírně podchlazené na 7–9 °C. Sauvignon blanc extra brut 2015 VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Dolina

340 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV, VUR) Expresivní vůně žlutých grapefruitů výhonů černého rybízu a zavařených broskví doplňuje v chuti dropsové ovoce s nádechem passion fruit a pikantními kyselinkami v dochuti.

Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.

Jan Přikryl

Přehled vinoték – červen 2018

HVV – Hradní vinotéka Veveří

KLV – Klášterní vinárna

LIQ – Liquor shop a vinotéka HY&VE co

MAN – Maneo

MBV – Moravská banka vín

MFM – My Food Market

MOR – Moravská Vinotéka Mojmírák

NCK – Vinotéka NC Královo Pole

OCF – Vinotéka OC Futurum

PEA – Don Pealo

PER – Vinotéka Perkmistr

SKL – Sklizeno

SOM – Sommelierský Servis

UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha

VGA – Vinná Galerie

VIT – Vinotéka Vitis

VPV – Vinotéky Pálavské vrchy

VUR – Vinotéka u Romana

VVI – Vinotéka Vínovín

Více v Přehledu brněnských vinoték