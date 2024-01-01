Evropské hry handicapované mládeže Emil Open slaví kulaté narozeniny
Brno, 30. června 2026 - V prvním prázdninovém týdnu přijedou již po patnácté do Brna sportovci z řady evropských zemí, aby zápolili v 7 individuálních sportech. A ani letos nebude chybět projekt V4 Emil Team Games, který dává sportovcům možnost přihlásit se i do 4 kolektivních sportů, které jsou díky podpoře Mezinárodního visegrádského fondu na hrách již podruhé.
Den zahájení Evropských her handicapované mládeže Emil Open a V4 Emil Team Games tentokrát připadá netradičně až na prázdninovou středu 1. července. Vše přitom začne pozváním generálního partnera her, městské společnosti Teplárny Brno, a.s., která tradičně pořádá pro zástupce hlavních partnerů a ambasadorů Emil Open slavnostní oběd. Nebude chybět ani číše vína na pozvání primátorky města Brna Markéty Vaňkové, spojená s tiskovou konferencí. Středeční program zakončí Jan Kraus se svojí Benefiční show Z očí do očí a koncert skupiny David Málek & Amplified.
Ve čtvrtek se sportovci rozběhnou za 8 sporty na celkem 3 sportovištích, kde budou probíhat kvalifikační závody. V pátek je pak čekají finálová klání s medailovými ceremoniály a slavnostním závěrečným ukončením, které uzavře sportovní část her. Na sobotu čeká účastníky doprovodný program s názvem „Brno nás baví.“
Projekt V4 Emil Team Games, který je stručně definován – 4 sporty – 4 typy zdravotního postižení – 4 prezentující země, bude i letos formou kempů a soutěží, a to jak na 4 sportovištích, tak přímo na náměstí Svobody v Teplárny Brno Sport Aréně.
„Popravdě jsme se letos trošku obávali nuceného posunu na prázdninový termín, jelikož naší hlavní cílovou skupinou jsou děti a dospívající z různých typů škol a sociálních zařízení,“ popisuje Pavel Zbožínek, prezident her a dodává: „Naše obavy se naštěstí nepotvrdily a i když jsme zaznamenali pokles zájmu, s počtem 809 účastníků z 13 zemí jsem spokojený.“
Emil Open je sportovně společenská událost mladých lidí s handicapem. Proto kromě sportovní části her pořadatelé věnují velkou pozornost i jejich vyžití v rámci doprovodného programu a prezentaci jejich dovedností veřejnosti.
„Je nám ctí být již řadu let součástí příběhu Emil Open a podporovat akci, která přináší nejen sportovní výkony, ale především radost, odhodlání a inspiraci. Letošní patnáctý ročník je důkazem mimořádného významu a pevného místa, které si hry mezi sportovními a společenskými akcemi získaly. Velmi nás těší, že na náměstí Svobody opět vyroste Teplárny Brno Sport Aréna, která se stane místem setkávání, sportu i inspirativních příběhů mladých lidí dokazujících, že odhodlání a chuť překonávat překážky neznají hranice,“ řekl předseda představenstva Tepláren Brno Jiří Herman.
K největším podporovatelům her Emil Open přitom patří Jihomoravský kraj s podporou 950 tisíc a samotné hostitelské město Brno. Kromě finanční podpory ve výši 2,5 miliónu korun nabízí pořadatelům Brno dostatečnou kapacitu bezbariérového ubytování, bezbariérová sportoviště, ale i například bezbariérovou městskou hromadnou dopravu.
„Emil Open je naprosto profesionální podnik pro neprofesionální sportovce s handicapem a mě těší, kolik partnerů a podporovatelů si tuto akci vzalo za svou. Všichni víme, jak je obtížné sehnat dostatek peněz na profesionální sport, neřkuli na sport handicapovaných. A tady se bavíme o sportování amatérů či začátečníků. Přesto Evropské hry handicapované mládeže opět přilákaly stovky účastníků a financují je kraje, město Brno a městské části a podporují je partneři od městských společností Teplárny Brno a SAKO Brno přes České dráhy po další firmy a média,“ dodala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
„Emil Open už dávno není jen sportovní akcí. Je místem, kde mladí lidé dokazují, že odhodlání a chuť překonávat vlastní hranice jsou mnohem důležitější než jakékoli limity. Z původní myšlenky postupně za 15 let vyrostla mezinárodní událost, která dává stovkám účastníků příležitost zažít unikátní atmosféru velkých sportovních her. Za to patří organizátorům velký dík,“ uvedl hejtman Jan Grolich.
Další klíčovou podporu tato sportovní událost získává od Mezinárodního visegrádského fondu. Přidružený projekt V4 Emil Team Games již podruhé přivádí na Emil Open kolektivní sporty a umožňuje prezentaci na náměstí Svobody. Osobní návštěvou letošní týmové hry podpoří i výkonná ředitelka Fondu Linda Kapustová Helbichová, která se zároveň stane jedním z hostů středeční Benefiční show Z očí do očí s Janem Krausem, jež se bude konat přímo na brněnském náměstí.
„Naším společným cílem je budování partnerství a upevňování vzájemných vztahů. Sportovní soutěž handicapovaných mladých sportovců ze zemí Visegrádské skupiny – České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska – V4 Emil Team Games tento cíl bezpochyby naplňuje. Radost z dosažených sportovních úspěchů a pocit naplnění z překonávání vlastních hranic jsou pro nás tím největším zadostiučiněním,“ uvedla ředitelka Linda Kapustová.
I když hry Emil Open nejsou registrovaným závodem pro registrované sportovce a jsou určeny především pro doposud nesportující či začínající amatéry, jejich sportovní část je na vysoké úrovni a pod odborným dohledem Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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