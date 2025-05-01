Brněnská dotační podpora na sport míří všemi směry
Brno, 1. dubna 2026 - Individuální neinvestiční dotace v celkové výši 7,4 milionu korun poskytne město z rozpočtu na pořádání Evropských her handicapované mládeže či seniorům, kteří Brno reprezentovali na významných sportovních akcích. Finanční příspěvek poputuje také na provoz stadionu Pod Palackého vrchem a Sportareálu Družstevní v Řečkovicích. Podpořila to dnes Rada města Brna. Rozhodnutí musí schválit ještě dubnové zastupitelstvo.
Evropské hry handicapované mládeže Emil Open
„Několik stovek sportovců a sportovkyň z přibližně 17 zemí letos navštíví Brno a zúčastní se 15. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open. Jihomoravská metropole tak v červenci ožije – k vidění budou soutěže v plavání, stolním tenisu, cyklistice nebo lukostřelbě. Na toto klání mladých lidí od 10 do 26 let poskytne město dotaci ve výši 2,5 milionu korun,“ uvedl radní pro sport Tomáš Aberl.
Celkové výdaje akce, kterou organizuje spolek Emilova sportovní, činí 4,8 milionu korun a na jejich uhrazení se podílí třeba také Jihomoravský kraj nebo městská část Brno-střed. Tento rok se zvedl příspěvek o půl milionu korun oproti letům 2023 až 2025.
Centrum brněnské atletiky – provoz stadionu Pod Palackého vrchem
I letos město tradičně poskytne Vysokému učení technickému v Brně dotační podporu na zabezpečení provozu stadionu Pod Palackého vrchem v souvislosti s projektem Centrum brněnské atletiky. Celoročně zde bezúplatně trénují atletické oddíly, žactvo Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, atletické třídy základních škol a handicapovaní sportovci. „Příspěvkem 600 tisíc korun na fungování areálu chceme podpořit více než pět stovek mladých atletek a atletů, kteří tady každoročně odcvičí zhruba 1000 hodin,“ doplnil radní Aberl.
Provoz Sportareálu Družstevní v Řečkovicích
Město přispěje i společnosti GALANT BRNO, která v Řečkovicích provozuje Sportareál Družstevní. „V areálu se učí plavat děti ze základních a mateřských škol, slouží k tréninkům klubů i veřejnosti. Ročně sem zavítá až 170 tisíc návštěvníků. Aby mohl plavecký bazén i s dalšími relaxačními a fitness prostory dál fungovat, podporujeme jeho provoz opakovaně 3 miliony korun. Na letošní rok se částka navýšila na 3,8 milionu korun,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Sportovní oddíl seniorů
Reprezentovali Brno na olympiádě, mistrovství světa, Evropy či dalších významných mezinárodních závodech. Tyto lidi starší 60 let sdružuje Sportovní oddíl seniorů, kterému město daruje půl milionu korun. Peníze spolek vyplatí svým členům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a jež vybral čtyřčlenný výbor. Částečně je také použije na nákup dárků k oslavám výročí. „Brno dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na podporu sportovců v různých věkových kategoriích. Vytvoření vhodných životních podmínek pomůže rozvíjet všeobecné i specifické tělesné schopnosti aktivních seniorů, což se městu vrátí v oblasti zdravotní, sociální a v neposlední řadě také ekonomické,“ sdělil Tomáš Aberl.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
