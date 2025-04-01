CTP otevře ve spolupráci s Padel Powers sportovní centra v Brně
Brno, 10. března 2026 – Společnost CTP, největší evropský developer, vlastník a správce průmyslových a logistických nemovitostí, otevře ve spolupráci se sítí Padel Powers v roce 2026 tři indoor padelová centra. Nová sportoviště v lokalitách CTPark Brno, CTPark Ostrava II a CTPark Plzeň Kasárny budou mít celkovou plochu přibližně 10 000 m² a vedle zaměstnanců z parků budou otevřená i veřejnosti.
„V CTP dlouhodobě rozvíjíme model full-service parků, tedy lokalit, kde firmy vedle kvalitních prostor získávají i zázemí, které zjednodušuje každodenní provoz a zvyšuje atraktivitu místa pro jejich zaměstnance. Padel je rychle rostoucí sport a zároveň formát, který přirozeně podporuje komunitu a networking napříč firmami. Z vlastní zkušenosti vím, jak rychle si k němu lidé najdou cestu,“ říká Jakub Kodr, výkonný ředitel CTP pro Českou republiku.
Každé z center bude zahrnovat sportovní zázemí doplněné o CTP padelový kurt a návazné služby pro každodenní provoz. Bar, lounge a prostory pro firemní akce jsou přirozenou součástí. V Brně půjde o areál o rozloze přibližně 4000 m², který bude otevřen na konci března 2026. V Ostravě a Plzni budou obě centra shodně o rozloze zhruba 3000 m² a budou uvedena do provozu ve druhém, respektive ve třetím čtvrtletí letošního roku.
Padel Powers tímto krokem rozšiřuje svoji síť do prostředí business parků, kde se koncentruje poptávka po sportovištích s celoročním provozem a dobrou dopravní dostupností. CTParky jsou typicky umístěné u hlavních dopravních tahů a městských uzlů. To je výhodné jak pro zaměstnance firem v parcích, tak pro návštěvníky z okolí.
„Naším cílem je, aby si padel mohl užít opravdu každý, ať už drží raketu poprvé, nebo hraje na vysoké úrovni. Spolupráce s CTP nám dává možnost tuto vizi rozvíjet v dynamickém byznysovém prostředí, kde sport přirozeně propojuje lidi,“ uvádí za Padel Powers bývalý český fotbalový reprezentant Jan Koller.
CTP staví a vlastní parky dlouhodobě, a proto u nich zajišťuje nejen výstavbu, ale i průběžné zvyšování standardu a doplňování služeb podle potřeb klientů. Do tohoto konceptu zapadá i rozvoj vybavenosti, která podporuje dostupnost služeb v místě, kvalitu pracovního prostředí a širší využití parků v regionu.
Foto: CTP
