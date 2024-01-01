Semifinále ČEZ Extraligy: Tatran čeká repríza epické bitvy s Bulldogs
Brno, 31. března 2026 - Čtvrtfinálové série ženské ČEZ Extraligy skončily po pěti zápasech. V nejkratším termínu, tedy po čtyřech utkáních, postoupily do semifinále oba nejlepší týmy základní části – 1. SC Vítkovice a Tatran Střešovice, které také začnou následné semifinále doma. Pět klání vypotřebovaly k postupu celky Chodova a Bulldogs Brno. Právo výběru měly Vítkovice, které si zvolily Chodov. Druhou dvojici tak tvoří Tatran a Bulldogs.
Logisteed Tatran Střešovice – Bulldogs Brno
Před rokem to na trase mezi Prahou a Brnem pořádně vřelo. Bolístky a křivdy z loňského play-off nyní znovu ožijí. Střešovice si po vítězství v základní části vzaly Bulldogs Brno, které tehdy šly do vyřazovací části bez zraněné Anny Brucháčkové. I tak ale Tatran pořádně potrápily, protože čtvrtfinále dotáhly až do sedmého klání, které si ale pražský celek pohlídal. Společně se v play-off oba týmy potkávají počtvrté. První dvě zkušenosti jsou ale značně historické – v letech 2003 a 2006 si Tatran poradil s Bulldogs ve čtvrtfinále, která se tehdy hrála na dvě vítězná klání.
Že by se Brňankám mohlo povést v historickém semifinále pořádně Tatran pokousat? Rozhodně to je v jejich silách. Střešovice v jednom duelu v základní části dokázaly porazit. Navíc mohou v soupeřkách probudit vzpomínky na loňskou sérii a tím je trochu znejistět. Suma sumárum se máme na co těšit!
Cesta do semifinále
Střešovický Tatran narazil ve čtvrtfinále na Liberec. Severočešky snesly měřítko v prvním klání série, kdy pražský celek rozhodl až v samotném závěru. V dalších duelech se již jednalo o jasnou záležitost z pohledu vicemistryň, které opět zamířily do semifinále. Tam naopak poprvé v historii postoupily hráčky Bulldogs Brno. První zápas se sice stal kořistí Ostravy, která si připsala vysoké vítězství 8:3, ale od té doby vítězily florbalistky z moravské metropole. Včetně čtvrtého klání, v němž FBC vedlo v polovině 4:0, aby nakonec odešlo poražené po výsledku 4:7. Rozhodující duel v Brně rozhodla v prodloužení Ema Brucháčková.
„Tatran se na sérii jistě dobře připraví. Očekáváme, že do ní vstoupí takticky vyspěle a s maximální koncentrací od prvních zápasů. Bude znovu důležité ubránit jejich klíčové hráčky, které jsou ve formě, a dobře si připravit naši ofenzivu. My ale do série vstupujeme s jasným cílem. Můžeme jít na hřiště s čistou hlavou a pokračovat v dobré práci. Tým je teď v euforii po náročné sérii s FBC, zdravě si věří a má velký hlad po superfinále. Uděláme maximum pro to, abychom tam byli,“ uvedl trenér Bulldogs Brno Martin Czeczinkar.
