Flobalové Židenice zvládly vstup do 17. extraligové sezony výborně
Brno, 23. září 2025 - Brněnské florbalistky K1 Florbal Židenice započaly novou extraligovou sezonu nejlépe, jak mohly. V úvodních dvou zápasech porazily své rivalky a vybojovaly všech 6 bodů.
FBC Intevo Třinec - K1 Florbal Brno Židenice 3:4
- Branky: 4. Petra Miková, 13. Vendula Podsedníková, 60. Tereza Halaštová - 6. Veronika Králová, 9. Natálie Janečková, 14. Veronika Králová, 58. Karolína Čižmárová
- Vyloučení: 2:1; využití: 0:1;
- Zásahy brankářů: Simona Pytlíková 20 - Anna Kratochvílová 22
Židenické ženy odstartovaly novou sezónu úspěšně. V neděli 14. 9. je čekal výjezd do Třince. Z první branky v zápase se radoval soupeř, když využil standardní situaci v bezprostřední blízkosti branky Kratochvílové. Záhy přišlo srovnání z hole Veroniky Králové a záhy se Židenice dostaly do vedení z hole Natálie Janečkové v přesilové hře. V závěru první třetiny srovnal po nepřesném rozehrání standardní situace Židenic, ale i na tuto branku hráčky Brna našly odpověď. Poté už Třinec výsledek pouze dotahoval.
Jednalo se o poměrně vyrovnaný a otevřený zápas. Důkazem toho byla bezbranková druhá třetina. Tento stav zapříčinila také nepřesnost obou celků. O šance totiž nouze nebyla. Oba týmy získaly také početní výhodu po nařízeném vyloučení, ani jeden však šanci nevyužil.
Do závěrečného dějství se tak vstupovalo za dost vyrovnaného stavu 2:3 a obraz hry byl velmi podobný druhé části. Další branka totiž přišla až tři minuty před koncem, a to z hole Karolíny Čižmárové, která pojistila výsledek a v podstatě zajistila vítězství Židenicím. Zmatku na útočné polovině totiž dvě minuty na to využil Třinec a ještě snížil. Posledních 15 vteřin ale dokázaly Židenice dohrát bez dramatu a odvezly si do Brna všechny 3 body po vítězství 4:3.
K1 Florbal Brno Židenice - FBC KAMAT Dobruška 4:2
- Branky: 5. Michaela Žikavská, 6. Viktorie Fuchsová, 37. Vanesa Bašová, 42. Michaela Žikavská - 34. Markéta Zeisková, 51. Veronika Muselíková;
- Vyloučení: 0:2; využití: 0:0;
- Zásahy brankářů: Klára Makyčová 13 - Adéla Dubská 17
I v sobotu 20. 9. židenický tým pokračoval na vítězné vlně. Ve druhém kole nejvyšší soutěže přivítal doma Dobrušku a poprvé v letošní sezóně se tak ukázal ve STAREZ ARÉNĚ před zraky domácích fanoušků.
Zápas začal pro domácí celek velmi dobře. Už v 6. minutě utkání totiž vedl 2:0. Nejdříve se prosadila letní posila slovenská reprezentantka Michaela Žikavská z dorážky po střele Evy Nečasové a minutu na to dorážela odražený míček po střele Joanny Humpolíkové útočnice Viktorie Fuchsová. Tento stav vydržel do konce první třetiny.
Ve druhé části byly k vidění dvě přesilové hry domácích. Z té první nevytěžili žádnou gólovou příležitost. Naopak brzy po jejím konci se podařilo Dobrušce snížit na rozdíl jedné branky. Druhá přesilová hra byla úspěšnější. Před bránou soupeřek hledala přihrávkou Janečková nabíhající Klvačovou, k té ale míček nakonec nedoputoval, jelikož se odrazil od čepele bránící hráčky a tímto způsobem skončil za zády Dubské. Domácí tak znovu navýšili.
Do závěrečného dějství vstoupily Židenice hned další brankou, o kterou se postarala střelkyně prvního gólu Michaela Žikavská. Od té chvíle čelily domácí hráčky důraznému pressu soupeřek. Ty z něj ale mnoho nevytěžily. I na straně Židenic padl vlastní gól z nešťastného odrazu a jednalo se o poslední úpravu skóre v tomto zápase. Posledních deset minut se již dohrálo bez vstřelené branky a Židenice tak mohly slavit vítězství 4:2.
I přes to, že je další utkání domácí, v Brně se hrát nebude. Židenice jej totiž vyváží do Zlína v rámci projektu Židenice On Tour. Pokud neplánujete cestu do Zlína a přesto chcete podpořit hráčky Židenic alespoň u obrazovek, nalaďte si SPORTY TV, kde zápas poběží. Pokud SPORTY TV nemáte, využijte nabídky partnera klubu Telly.
Zdroj a foto: K1 Florbal Brno Židenice
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...