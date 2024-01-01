Florbalové Židenice v charitativní sbírce vybraly 23 tisíc Kč
Brno, 4. února 2026 – Televizní utkání 17. kola florbalové ČEZ Extraligy mezi Židenicemi a Olomoucí nabídlo dlouho vyrovnaný souboj, ve kterém Židenice držely s Olomoucí krok až do závěru. Rozhodující pasáž přišla až v posledních minutách, kdy si hostující tým třemi rychlými góly zajistil vítězství 4:1. Zápas měl zároveň přesahové téma.
Televizní utkání mezi Židenicemi a Olomoucí nabídlo divákům atraktivní podívanou. Až do závěrečné části byl průběh ve všech ohledech vyrovnaný. A-tým žen zvládl hrát ve vysokém tempu a pravidelně ohrožovat bránu Hanaček.
Vstup do zápasu vyšel lépe domácím. Židenice si dokázaly vytvářet slibné příležitosti a jednu z nich také proměnily. Po dorážce ze vzduchu otevřela skóre Veronika Straková. V utkání se také blýskla brankářka Makyčová, která svými zákroky dlouho držela svůj tým ve vedení a nepustila Olomouc k vyrovnání. To přišlo až ve 34. minutě, kdy soupeř využil přesilovou hru – pouhých osm vteřin před uplynutím trestu se prosadila Cholinská.
Za nerozhodného stavu se hrálo i v dalším průběhu utkání, avšak závěr patřil Olomouci. Ta si postupně vybudovala tlak, byla častěji na míčku a třemi rychlými góly rozhodla o svém vítězství. Židenice se ještě pokusily o zdramatizování zápasu při hře v šesti, ani to však ke snížení skóre nevedlo. Tři body si tak z Brna odvezla Olomouc.
Utkání mělo kromě samotného florbalu také silný lidský rozměr. Výtěžek ze vstupného, dobrovolných příspěvků a příspěvků Židenic a Olomouce byl věnován rodině nemocného Lukáše, bratrance hráčky A-týmu žen Báry Zemánkové.
Díky skvělé spolupráci fanoušků se podařilo vybrat celkovou částku 23 195 Kč, na které se podílel také soupeř z Olomouce. Všem, kteří přispěli jakoukoli částkou, patří velké poděkování. Znovu se tak potvrdilo, že florbal dokáže spojovat.
Zdroj a foto: Florbal Židenice, z. s.
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...