Čeští junioři vybojovali na brněnském golfovém hřišti titul mistrů Evropy

Brno/Kuřim, 15. července 2025 – Prvně v 46leté historii turnaje a rovnou na domácí půdě na brněnské Kaskádě. Tak vypadalo sobotní vyhlášení vítězů nejprestižnějšího týmového turnaje juniorů do 18 let v Evropě European Boys’ Team Championship, které se počtvrté konalo v České republice, z toho podruhé v Brně – Kuřimi.

Po pětidenním klání 16 týmů Evropy vybojovali první zlato v historii České republiky na turnaji junioři ve složení Václav Švub, Štěpán Plášek, Mikuláš Vojtěšek, Matouš Zach, Tomáš Hejda a Roman Pivoda – reprezentant domácího Golf Clubu Brno.

Přitom souboj o zlatou medaili se silným soupeřem a loňským vítězem – týmem Francie – byl napínavý do posledního míčku. Rozhodující bod ve finálovém zápase přidal Mikuláš Vojtěšek. Ještě po základní hře na 18 jamek mezi ním a protihráčem nebylo rozhodnuto. Na první prodlužující jamce však proměnil pat ve vítězný míček: „Byl to nepopsatelný okamžik, když míček spadl do jamky. Dal jsem čtyřmetrový pat z kopce, kdy jsem se míčku prakticky jen dotkl a doufal jsem, že se do jamky překulí. Což se nakonec stalo a byla to velká euforie,“ dodává s nadšením.

Jako nejnáročnější souboj hodnotí čeští junioři semifinále proti celkově třetímu Švédsku, kde vítězný míček zahrál člen brněnského klubu Roman Pivoda: „Šlo opravdu o těžkou hru. Po dopoledních zápasech byl stav vyrovnaný 1:1. V odpoledních pěti singlech jsem na své poslední jamce pro náš tým získal čtvrtý vítězný bod. Díky tomu jsme porazili Švédsko 4:3 a postoupili do finále, které jsme také skvěle zvládli."

Brněnské rarity – zvířata i planeta Země

Kromě náročnosti hřiště či proměnlivosti počasí mnohé zahraniční hosty na turnaji překvapili i další místní odchovanci – tentokrát ze záchranné stanice. „Mezi úsměvné momenty patřila i zvířata na hřišti. Místní nutrie, kačeny s káčátky nebo labutě si z hráčů nic nedělaly, a i ve vypjatých momentech se hrdě promenádovaly třeba středem ferveje. Zahraniční hráči i kouči docela koukali,“ dodává s úsměvem Dalibor Procházka, hlavní rozhodčí turnaje.

Skvělým propojením evropského golfu s Brnem bylo i umístění modelu země v rámci Festivalu planet v areálu golfového resortu Kaskáda při zahajovacím ceremoniálu.

Brno líhní golfových talentů

Brněnští hráči slaví v poslední době pro český golf řadu historických úspěchů. Koncem června například 21letý Filip Jakubčík vybojoval jako první Čech v historii České republiky titul amatérského mistra Evropy a v současné době je sedmý nejlepší golfový amatérský hráč na světě.

Kaskáda je také domovským zázemím pro špičkové trenéry, například Lukáše Pavelku, kouče hlavního národního týmu žen a dívek či Milana Mojžíše, kondičního trenéra Sáry Kouskové, v současné době nejúspěšnější české profesionální golfistky.

Hřiště evropského formátu

Kvalitu a zázemí brněnského golfového hřiště si pochvalovali nejenom hráči. Přípravu i zázemí pro více než 150 hráčů a účastníků turnaje ocenila i České golfová federace, která jej společně a Evropskou golfovou asociací v České republice organizovala. „Obrovské uznání patří také Golf Resortu Kaskáda, který připravil hřiště ve špičkové kvalitě. Perfektní kondice všech greenů, pečlivě posekané fairwaye a profesionální zázemí vytvořily důstojné podmínky pro vrcholný evropský turnaj. Celá organizace mistrovství proběhla bezchybně, s maximální péčí o hráče, týmy i diváky,“ uvádí Česká golfová federace.

Také atmosféra byla v rámci celého turnaje skvělá včetně podpory diváků, kteří měli vstup na turnaj zdarma. „Hlavně na finálový den přišlo strašně moc lidí, za což bych jim chtěl poděkovat, byl to krásný den pro nás všechny,“ uzavírá Mikuláš Vojtěšek.

Resort Kaskáda patří mezi špičková evropská golfová hřiště. Rozkládá se v kouzelném údolí mezi Kuřimí a Jinačovicemi u Brna. Přibližně na sto hektarech na hráče a návštěvníky čeká 27 golfových jamek, krásná příroda s jezírky, hotel s barem a restaurací a venkovními terasami, kongresové centrum i wellness centrum. Kaskáda se výrazně zaměřuje na práci s dětmi a mládeží, v místní akademii probíhá výuka golfu dětí a mládeže nepřetržitě po celý rok.

Golfový areál Kaskáda však není jen o sportu, je také místem, kde mohou návštěvníci obdivovat krásné umění ve volné přírodě.

Foto: archiv Golf resort Kaskáda/Zdeněk Sluka