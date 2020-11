Chcete začít s golfem? Jen stěží objevíte lepší příležitost!

Brno, 31. října 2020 – Golfová turnajová sezóna skončila, a pokud jste nebyli se svým švihem nebo dosahovanými výsledky spokojeni, nastal nejlepší čas něco s tím udělat. Pokud máte navíc v dosahu Driving Range Brno-Žabovřesky, máte vyhráno!

Až do konce listopadu zde bude poskytovat individuální lekce Lukáš Horák, PGAC Head Professional za zvýhodněnou klubovou cenu 400 Kč/30 min pro dospělého, respektive 300 Kč/30 min pro mládež do 18 let, zahrnující i košík míčků zdarma.

Den a čas si rezervujte přímo u Lukáše Horáka na telefonu 774 860 570. A pokud golf ještě nehrajete? Nevadí! Stačí se jen objednat. V ceně lekce máte nejenom košík míčků, ale i půjčení golfové hole.

