Kaskáda hostí Mistrovství Evropy družstev dorostenců

Brno, 4. července 2018 – Mistrovství Evropy družstev dorostenců, Jean-Louis Dupont Trophy, patří mezi nejvýznamnější týmová mistrovství Evropy v letošní sezóně. V Golf Resortu Kaskáda v Kuřimi u Brna se tento prestižní šampionát koná od 10. do 14. července a Kaskáda přivítá 16 nejlepších šestičlenných týmů chlapců do 18 let z celé Evropy.

Tradice ME družstev dorostenců byla založena v roce 1980 a prvním dějištěm byl španělský Real El Prat. Česká republika ME družstev dorostenců hostila zatím dvakrát – v roce 2003 v Cihelnách a v roce 2011 v Praze na Zbraslavi. Od roku 2012 je český dorostenecký tým stále mezi evropskou elitou - každoročně se umisťuje nejhůře do 13. místa.

Golf Resort Kaskáda zaujal Evropskou golfovou asociaci jakožto pořadatele ME družstev a jednotlivců vysokou kvalitou svých hřišť, tréninkových ploch, ubytovacích a stravovacích služeb. Mezi 16 startujícími týmy budou letos znovu mladí Češi, kteří po loňském 12. místě ve španělském resortu La Manga budou usilovat o vyrovnání historického umístění našich dívek na stejném hřišti v roce 2015. Češky tehdy na Kaskádě skončily na vynikajícím čtvrtém místě, když bronzovým Rakušankám podlehly až na první jamce play-off…

Český tým tvoří Petr Hrubý, Václav Tichý, hrající kapitán Matyáš Zapletal, David Siwy, Filip Ráža a Filip Jakubčík, který je současně členem hostitelského Golf Clubu Brno. Koučem týmu je bývalý vynikající profesionální hráč Marek Nový. Po dvou kvalifikačních kolech na rány (10. a 11. července) a třech dnech jamkové hry ve svou osmičlenných skupinách (12. až 14. července) šampionát skončí v sobotu 14. července finálovými utkáními o konečné umístění. Mezi 96 hráči z 16 evropských zemí bude bezpochyby řada budoucích hvězd evropského profesionálního golfu.

Čeští mladíci budou čelit konkurenci hráčů z Dánska, Španělska, Itálie, Švédska, Francie, Irska, Německa, Anglie, Rakouska, Finska, Holandska, Skotska, Švýcarska, Walesu a Belgie. Pro Českou golfovou federaci pořádání ME družstev dorostenců do 18 let na Kaskádě představuje vrchol letošní sezóny v amatérském golfu. Není divu, že zahájení šampionátu se v úterý 9. července od 19 hod. zúčastní všichni členové výboru České golfové federace; prezident Zdeněk Kodejš bude na Kaskádě sledovat všechna jamková utkání od čtvrtka 12. do soboty 14. července.