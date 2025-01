Kluziště na Moraváku rekordně táhne, v provozu bude do konce února

Brno, 18. ledna 2025 – Úspěšné období zažívá kluziště v parku na Moravském náměstí, kam jen v prosinci dorazilo rekordních čtrnáct tisíc bruslařů. Provoz ledové plochy potrvá až do konce února. V novém roce navíc využívají sportoviště zdarma děti z dětských domovů i základních a mateřských škol.

Kluziště v parku na Moravském náměstí si poprvé odbylo premiéru minulou sezónu. Za tři měsíce provozu tehdy navštívilo ledovou plochu na čtyřiadvacet tisíc bruslařů, čímž padl návštěvnický rekord, který do té doby drželo bývalé kluziště u sochy Jošta. Letošní ročník zatím vypadá podle dosavadních statistických ukazatelů ještě nadějněji než ten předchozí.

„Zájem návštěvníků o kluziště v krásném prostředí parku nás těší. Jen v prosinci si zabruslilo přes čtrnáct tisíc bruslařů, což je o dva tisíce více než v předchozím ročníku. Provoz ledové plochy plánujeme stejně jako v loňském roce do konce února. Záležet ale bude především na počasí,“ sdělil starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS) ke sportovišti, jehož provoz zajišťuje Sportovní a rekreační areál Kraví hora.

První bruslaře přivítalo venkovní sportoviště o rozloze 800 metrů čtverečních poslední listopadový týden minulého roku. Kromě běžných návštěvníků využívají kluziště každoročně žáci základních a mateřských škol z městské části, kteří bruslí v rámci výuky zdarma. Nově poskytuje radnice bezplatný vstup dětem z brněnských dětských domovů.

„Dětské domovy měly možnost využívat kluziště zdarma již v předvánočním čase. V novém roce jsme na spolupráci navázali, díky čemuž mohou děti bezplatně bruslit v lednu i únoru v kterémkoliv časovém bloku. Věřím, že z celé akce se stane do budoucna hezká tradice, podobně jako tomu je se základními či mateřskými školami,“ uvedl starosta Vojtěch Mencl.

Vstupné na dvouhodinový blok bruslení vyjde dospělé návštěvníky na 140 korun. Děti do 15 let a senioři zaplatí o polovinu méně. Bruslaři do 6 let mají vstup zdarma. Na místě se nachází kompletní zázemí. K dispozici jsou převlékárny, uzamykatelné skříňky, stánek s občerstvením či půjčovna bruslí, kde si příchozí vypůjčí i sportovní pomůcky pro začínající bruslaře. Před začátkem stávajícího ročníku navíc doznalo změn k lepšímu návštěvnické a technické zázemí. Nově jsou zastřešené převlékací prostory a úpravy se dotkly také hlavního vstupu. Celkem radnice městské části hradí za provoz více než 3 miliony korun.

Zdroj a foto: MČ Brno-střed