Nově otevřené kluziště na Moravském náměstí vítá první bruslaře

Brno, 5. prosince 2023 – Do historického centra Brna se vrátilo kluziště. Ledová plocha vyrostla na centrální ploše opraveného Moravského náměstí na místě fontány a je součástí adventních trhů. Návštěvníkům, kteří se na ledu vůbec poprvé svezli v pátek při slavnostním zahájení, je otevřená každý den.

Bruslení na Moravském náměstí má tradici od roku 2017, kdy městská část Brno–střed provozovala ledovou plochu pod sochou markraběte Jošta. Na stejnojmenné náměstí, tentokrát ale do nově zrekonstruovaného parku, se nyní kluziště vrátilo. Je tak jediným místem, kde si lidé v centru Brna veřejně zabruslí.

„Kluziště stojí na stávající ploše vodního prvku v parku na Moravském náměstí. Už během rekonstrukce jsme s jeho umístěním v parku počítali. Otevřené je každý den od 10.00 do 21.00 hodin. Pokud počasí dovolí, je provoz plánován minimálně do konce února 2024,“ sdělil Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno–střed, která sportoviště provozuje prostřednictvím své příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora.

Plocha se rozkládá na zhruba 800 metrech čtverečních. Naráz pojme až 120 návštěvníků, kteří u sportoviště najdou kompletní servis a zázemí. K dispozici jsou například převlékárny, uzamykatelné skříňky, pojízdné stánky s občerstvením i půjčovna bruslí, kde si příchozí vypůjčí i sportovní pomůcky pro začínající bruslaře.

Plné vstupné vyjde na 100 korun. Děti do 15 let, senioři a držitelé ZTP zaplatí 60 korun. Nejmenší bruslaři do 6 let bruslí zadarmo. Celkově vyjde provoz sportoviště městskou část na zhruba dva miliony korun.

„Ideální stav bude, pokud se náklady na provoz uhradí ze vstupného. Kluziště ale neprovozujeme za účelem zisku, ale jako službu Brňanům. Od ledna začnou na bruslení chodit v rámci výuky zdarma děti z mateřských a základních škol,“ doplnil starosta Vojtěch Mencl.

Zdroj a foto: MČ Brno-střed