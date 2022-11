Sezóna bruslení za Lužánkami a na Vodové startuje

Brno, 25. listopadu 2022 – Začátek zimy každoročně ohlašuje také otevření kluzišť. Městská společnost STAREZ – SPORT, a. s., plánuje zprovoznit to největší již na konci listopadu. První bruslaři se tak po ledové ploše kluziště Vodova projedou již v sobotu 26. listopadu. O pár dní později, ve čtvrtek 1. prosince, potom otevře také kluziště za Lužánkami. Pokud zamrznutí ledových ploch nepřekazí vysoké teploty, na brusle budou moci vyrazit zájemci z řad veřejnosti i školní třídy. Pro ty nejmenší navíc městská společnost připravila akce Mikuláš na ledě či Adventní bruslení.

Brněnské kluziště Vodova by první návštěvníky mohlo přivítat již poslední listopadový víkend, to lužánecké hned následující týden. Areály pod širým nebem zůstanou pro zájemce otevřeny až do února příštího roku.

Obě kluziště převážně v dopoledních hodinách poslouží jako tréninkové plochy hobby hráčům hokeje. V rámci výuky je budou moci využívat také školy. Pro ty jsou hřiště díky zvýhodněným cenám a dobré dostupnosti skvělým způsobem, jak žákům zpestřit výuku tělesné výchovy.

Na ledě bude rozdávat dárky Mikuláš

Veřejnost si na obě ledové plochy bude moci přijít zabruslit ve všední dny od 15 do 20 hodin. O víkendech mohou první bruslaři na led zavítat už v 9 hodin. Při využití čipových hodinek společnosti STAREZ – SPORT, a. s., která kluziště provozuje, navíc sportovce čekají výhody. Při nabití hodinek minimální částkou tisíc korun získají na vstup slevu 20 procent, a navíc projdou turnikety bez nutnosti čekání u pokladny.

Kromě výhod letos návštěvníky kluziště ve Vodově ulici čeká také doprovodný program plný zábavy. Na největší venkovní kluziště v Brně přijde 5. prosince dětem rozdat dárky Mikuláš. Na lužáneckém kluzišti proběhne 18. prosince Adventní bruslení s doprovodným programem.

Ještě lepší zážitek z bruslení

Na obou kluzištích najdou bruslaři zázemí se šatnami, skříňkami a občerstvením, kde se mohou zahřát teplými nápoji i posilnit jídlem. Zájemci, kteří si budou chtít své bruslařské dovednosti vyzkoušet, ale nemají vlastní brusle, nemusejí smutnit. Na obou místech fungují půjčovny.

Na Kluzišti za Lužánkami si letos budou moci návštěvníci zdarma půjčit rovněž nové kovové trenažéry pro výuku dětí. Na Kluzišti Vodova je zase novinkou kvalitnější ozvučení ledové plochy i šaten pro ještě více zábavy při bruslení. Na stejném kluzišti přibyla druhá pokladna, díky níž budou zájemci trávit delší dobu na ledě než ve frontě.