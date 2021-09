Židenické florbalisty mají za sebou start do nové extraligové sezony

Brno, 23. září 2021 – O druhé zářijové neděli odstartovala nová sezóna Extraligy žen. Velmi obměněný židenický tým vstoupil do letošního ročníku zápasem proti FATPIPE Tigers Start98 Kunratice. Pro Dračice se jednalo o první ostrý test nového kádru.

Do zápasu vstoupily výborně a více než dvě třetiny vedly. Nicméně nepovedená závěrečná část zapříčinila, že si body odvezl soupeř, kterému Dračice podlehly 5:6. Tento víkend Dračice zamířily do Jičína, kde se utkaly s místním týmem KM automatik FBK Jičín.

Oba celky úvodní zápasy prohrály, a tak se očekávala vyrovnaná bitva o první letošní body. Hned první třetina, která skončila 2:2, ukázala, jak správná tato očekávání byla. Židenice nakonec byly úspěšnější ve zbytku utkání a odvezly z Jičína výhru 6:3, která znamená první tři body v tabulce.

K1 Florbal Židenice - FATPIPE Tigers Start98 Kunratice 5:6 (2:0, 3:3, 0:3)

Branky: 12. Sedláčková, 15. Konečná, 28. Jahodová M., 37. Janečková, 37. Indrová - 23. Poláková, 26. Kovaříková v PH, 35. Špačková, 45. Hájková, 50. Chaloupková, 58. Zlatníková

Vyloučení: 2-1; Využití: 0-1

Hráčky utkání: Sedláčková - Poláková

Zásahy brankářek: Večeřová - 17, Janglová 12

V neděli 12. září židenické ženy zahájily extraligovou sezónu zápasem proti FATPIPE Tigers Start98 Kunratice. Po delší pauze si Dračice opět mohly vychutnat domácí atmosféru i s diváky, které současná situace konečně vrátila do hal. Fanoušci, trenéři a všichni další byli plní očekávání. Vždyť pro velkou část hráček domácího týmu se jedná o premiérovou sezónu na extraligové scéně. Mladé naděje musí předvést srdnatý výkon, pokud chtějí uspět mezi silnou konkurencí.

Úvod do zápasu se ženám vydařil, Židenice v průběhu první třetiny neinkasovaly ani jednu branku. Navíc se po perfektně provedeném samostatném nájezdu prosadila Markéta Sedláčková a o chvíli později navýšila skóre svou premiérovou trefou Klára Konečná. Její střela letěla ze značné vzdálenosti, ale míček se štěstím skončil za zády Janglové.

Druhá třetina nezačala podle představ domácích a aktivní Start činil Židenicím velké problémy. Rychlý nástup kunratických hráček přinesl v čase 22:30 snížení po střele Elišky Polákové. Hostující hráčky i nadále pokračovaly v náporu na brankářku Alenu Večeřovou. Ta dostala prostor po odchodu dosavadní jedničky Lenky Remešové do švédské nejvyšší soutěže. Nápor hráček, hrajících ve žlutých dresech rostl a Dračice musely mnohdy hasit nebezpečné akce i za cenu faulu. Za jeden z nich byl vyloučen teprve šestnáctiletý talent Židenic - Zuzana Žampachová. Start bohužel toto vyloučení potrestal. Dvougólové manko smazala Kovaříková. Kunratický nápor naštěstí o chvíli později zpomalily dvojčata Jahodovy, když společně připravily akci na jejímž konci byla Monika Jahodová. Po tomto zásahu se hra opět vyrovnala a Židenice dokázaly držet krok s tempem soupeře. I přesto se v 35. minutě prosadila Špačková, která opět srovnala. To ale bylo ze strany Kunratic ve druhé třetině vše. Naopak Dračice využily prostoru, který v závěru třetiny dostaly a slepenými góly Natálie Janečkové a Martiny Indrové si vzaly ztracený náskok zpět.

I do závěrečného dějství vstoupil lépe hostující Start a bohužel se mu podařilo poměrně rychle snížit zásluhou Hájkové. To asi rozhodlo o osudu tohoto zápasu. Rychlý gól v úvodu třetiny nalil Kunraticím krev do žil. Večeřová musela krýt podstatně více střel než její soupeřka v druhé bráně. Snahy o vyrovnání se jí dařilo mařit až do 50. minuty, kdy klíč k prostřelení našla Chaloupková výstavní střelou pod horní tyč. V závěru zápasu se navíc potvrdilo rčení „nedáš, dostaneš“. Klára Jahodová měla na hokejce vítězný gól, její střela ale jen těsně minula bránu. Bohužel hned z následného protiútoku se prosadila Zlatníková, která zajistila svému týmu první vítězství v letošní sezóně. Dračice tak musejí zkousnout hořkou chuť porážky. Výsledek 5:6 ale ukázal, že i mladé hráčky mohou trápit zkušenější soupeřky.

KM automatik FBK Jičín - K1 Florbal Židenice 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)

Branky: 5. a 9. Žůrková, 53. Bachmaierová - 5. a 37. Klára Jahodová, 20. a 33. Janečková, 35. Bílá, 60. Monika Jahodová

Vyloučení: 0-1; Využití: 0-0

Zásahy brankářek: Vokatá 29 - Večeřová 36

O reparát se Židenice pokusily o týden později. Zamířily do Jičína k prvnímu venkovnímu zápasu Extraligy žen. Na tamější hale vyzvaly domácí tým KM automatik FBK Jičín. Domácí hráčky byly v loňské sezóně horším týmem, ale na rozdíl od brněnského týmu zde nedošlo takřka k žádné obměně kádru. Zkušenosti a sehranost tedy hrály spíše pro domácí. Mladý židenický tým ale letos vsází na rychlost a bojovnost, které by měly tyto aspekty vyrovnat. Od úvodního hvizdu se týmy střídaly v držení míčku i vytváření gólových příležitostí a vše naznačovalo, že se bude hrát vyrovnané utkání. První úspěšný střelecký pokus zaznamenala kanonýrka Žůrková, která po přesné nahrávce zakončovala do prázdné branky.

Na tuto změnu skóre ale Dračice odpověděly nejlepším možným způsobem a už za necelou minutu bylo srovnáno. Monika Jahodová nahrávkou vybídla sestru Kláru Jahodovou k úniku. Ta si šikovně hodila míček na forhend a překonala již bezmocnou brankářku Vokatou. Domácí byli v úvodní třetině nebezpečnějším týmem, ale Večeřová šance hasila. Na konci sedmé minuty jí pomohla i branková konstrukce, když Kleinová trefila horní tyč. Bohužel míček skončil za jejími zády v čase 8:59, kdy se míček po snaze o založení rychlého protiútoku dostal opět k Žůrkové, která využila příležitosti a vrátila Jičínu vedení. Od té doby ale brankářky uzavřely své svatyně a další branka padla až ve 20. minutě, 14 vteřin před koncem vyrovnala Natálie Janečková.

Úvod do druhé třetiny byl obdobně vyrovnaný jako v prvním dějství. Jako první v čase 23:49 kapitulovala Večeřová, kterou prostřelila domácí Preisslerová. Naštěstí pro Židenice ale v tu chvíli stála v brankovišti Bachmaierová a rozhodčí branku pro tento prohřešek neuznal. Přibližně od půlky zápasu začaly být konečně efektivní i Židenice. Perfektně rozjetou akci zakončovala v 33. minutě Klára Jahodová, ale na její střelu ještě Vokatá zvládla reagovat. Míček jí ale vypadl a pro dorážející Janečkovou už to byla lehká práce. Dračice se tímto gólem poprvé dostaly do vedení, které už nepustily. Další trefu přidala o dvě minuty později Petra Bílá, která zakončila průnik Nečasové od pravého mantinelu. Ačkoli byla hra vyrovnaná a Jičín místy působil aktivněji, Dračice dávaly soupeři lekci efektivity a trestaly. Parádní druhou třetinu gólově uzavřela Klára Jahodová, které opět nahrávala sestra Monika.

V poslední třetině byl aktivnějším týmem jednoznačně Jičín, a to jak herně, tak střelecky. Nicméně florbal se hraje na góly a ty padly v závěrečné třetině pouze dva. Nejprve vykřesala naději pro domácí Bachmaierová, když trefila skákající míček do brány. Židenice sice reklamovaly hru vysokou holí, ale rozhodčí gól uznal. Jednalo se ale o poslední změnu skóre na straně domácích. V závěrečném náporu, když Jičín zkoušel hru v šesti, ještě upravila Monika Jahodová skóre na závěrečných 6:3, po přihrávce sestry Kláry. Spojení sester Jahodových a jejich bodový přínos si trenéři musí pochvalovat, dohromady v tomto utkání nasbíraly totiž úctyhodných 7 kanadských bodů!

V příštím kole čeká Dračice těžká zkouška. Do Brna zavítají mistrovské Vítkovice, které vyhrály oba dva své úvodní zápasy se skóre 22:7. Jak zápas dopadne můžete sledovat přímo na hale Vodova v neděli od 15:00.

Autor: Ondřej Vývoda

