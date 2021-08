Gurecký opět na stupních vítězů, k titulu mu chybí dva body

Brno, 18. srpna 2021 – Dalšími dvěma závody pokračoval Northern Talent Cup. Z nizozemského Assenu si důležité body odváží oba členové Brno Circuit Junior Racing Teamu. Zatímco Jonáš Kocourek se v celkovém hodnocení stále drží na čtvrtém místě, Jakub Gurecký se na pouhé dva body přiblížil stoprocentní jistotě, že šampionát vyhraje.

Gurecký vybojoval ve dvou kláních 22 bodů, z toho 16 jich získal za nedělní bronzovou pozici. „Celkově to byl přínosný víkend, i když jsem si od nedělního závodu sliboval víc. V sobotu jsem startoval z pátého místa, ze začátku nám odjel jeden jezdec a já se ocitl v tříčlenné skupince bojující o druhé místo. Cíl jsem nakonec protnul jako třetí. Ve druhém závodě jsem se snažil držet vepředu a do finálního kola vjížděl jako třetí. Abych v poslední zatáčce pozici ubránil, šel jsem na brzdy později než obvykle a bohužel byl delší. Poslední šikanu jsem nakonec musel projet kačírkem a skončil tak až na desátém místě. Naštěstí jsem za tento víkend neztratil mnoho bodů, takže mi do konce sezóny stačí, abych získal dva body a šampionát tak s jistotou vyhrál,“ hodnotí předposlední závodní víkend juniorský závodník, který zatím bodoval v každém závodě a směřuje k mistrovskému titulu.

Jonáš Kocourek skončil v neděli těsně pod stupni vítězů. „Sobotní závod jsem odstartoval dobře, ale v prvních dvou kolech jsem se nemohl dostat do tempa a vedoucí skupina mi poodjela. Už jsem je bohužel nedokázal dohnat, ale nevěšel jsem hlavu, věděl jsem, že když změníme převod a trochu to odlehčíme, tak se jich v neděli dokážu držet. To se potvrdilo, pár kol jsem závod vedl a jinak se pohyboval na druhém, třetím místě. V prvním kole jsem si špatně naplánoval výjezd ze slip streamu, kvůli tomu mě předjelo pár jezdců a já nakonec skončil čtvrtý, což je i tak super výsledek. Bylo by lepší, kdybychom víkend zakončili bednou, ale už teď se těším na Red Bull Ring a doufám, že se nám tam bude dařit,“ komentuje svůj výkon Kocourek.

Závodníci Northern Talent Cupu sezónu zakončí opět na rakouském okruhu, kde startovali před týdnem. Závěrečná dvojice závodů je naplánována na konec srpna.