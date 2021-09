Jakub Gurecký bude součástí nejprestižnějšího juniorského šampionátu

Brno, 17. září 2021 - Česká republika bude mít svého zástupce v Red Bull Rookies Cupu. Do startovní listiny pro rok 2022 se dle očekávání dostal Jakub Gurecký, který v letošní sezóně suverénně vyhrál šampionát Northern Talent Cup. Jezdec Brno Circuit Junior Racing Teamu bude jediným českým jezdcem mezi mládežnickou motocyklovou elitou.

Red Bull Rookies Cupu se účastní mladí motocykloví závodníci z celého světa, kteří mají největší potenciál propracovat se až do MotoGP. Jezdce vybírá přímo promotér juniorského šampionátu, kterým je stejně jako v případě mistrovství světa španělská Dorna. „Mám z toho samozřejmě obrovskou radost, od počátku bylo mým cílem se do Rookies Cupu dostat a jsem moc rád, že se mi to podařilo. Teď po náročné sezóně si od závodění na chvíli odpočinu a budu se soustředit na školu, ale už se moc těším, až to celé začne. Být součástí takto prestižního šampionátu je pro mě velká výzva a udělám maximum pro to, abych v něm byl úspěšný,“ komentuje svůj postup mezi elitu Jakub Gurecký, který letos nastoupil na zlínské gymnázium a bude tak muset nabitý závodní program kombinovat se školní docházkou.

Česká vlajka se na startovním roštu Rookies Cupu objeví poprvé od roku 2018. „Je to velký úspěch. Jakub Gurecký je opravdu talentovaný závodník, který to má v hlavě od počátku srovnané. Nastaví si cíl a jde za ním. Jsem moc ráda, že má naše země zástupce mezi mládežnickou elitou a samozřejmě mě moc těší, že je to odchovanec naší akademie. K prosazení mezi nejlepší potřebujete kromě talentu pořádné zázemí. Kubu podporujeme od začátku jeho kariéry a budeme v této podpoře pokračovat i nadále. Český motocyklový sport má ve světě své nezastupitelné místo a my uděláme maximum pro to, abychom Kubovi pomohli v dalším úspěšném progresu,“ hodnotí výkony mladého pilota předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana Ulmanová. Minibiková akademie Masarykova okruhu v současnosti v rozvoji pomáhá téměř padesátce závodníků a závodnic z celé České republiky.

Patnáctiletý Jakub Gurecký pochází ze Zlína a svou kariéru začal v roce 2015 právě v barvách Minibikové akademie Masarykova okruhu a později vzniklého Brno Circuit Junior Racing Teamu. Má na svém kontě celou řadu úspěchů. Je mistrem České republiky v závodech na minibiku, několikanásobným mistrem Minimotocupu, dvojnásobným vítězem německého šampionátu ADAC a stal se vicemistrem Evropy v kategorii Honda NSF 100. Zkušenosti sbíral ve španělském juniorském šampionátu Cuna de Campeones a nyní je čerstvým vítězem Northern Talent Cupu.

