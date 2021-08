Jakub Gurecký získal mistrovský titul v Northern Talent Cupu

Brno, 31. srpna 2021 – Northern Talent Cup suverénním způsobem ovládl Jakub Gurecký. Jezdec Brno Circuit Junior Racing Teamu si v šampionátu připsal 232 bodů a 10 pódiových umístění, z toho pět vítězství. Díky tomu slaví zisk mistrovského titulu v silné mezinárodní konkurenci.

Jakub Gurecký potřeboval pro jistotu mistrovského titulu získat dva body, což se mu podařilo hned v sobotním závodě. „Mám obrovskou radost, samozřejmě jsem chtěl Northern Talent Cup vyhrát. Jsem šťastný, že se to podařilo. Je to pro mě neskutečný skok dopředu, protože se dostanu do Red Bull Rookies Cupu. Chtěl bych poděkovat rodině a celému týmu za velkou podporu v celé sezóně,“ hodnotil svůj úspěch bezprostředně po projetí cílem mladý závodník. Mistr Northern Talent Cupu automaticky získává možnost účastnit se v následující sezóně Red Bull Rookies Cupu, který je pro úspěšné závodníky vstupenkou do seniorského Mistrovství světa silničních motocyklů.

Po celou sezónu s Jakubem Gureckým pracoval trenér juniorského závodního týmu Automodromu Brno Michal Šembera. „Od víkendu jsme možná čekali trochu víc, ale první závod byl nešťastný pro celý tým, protože Kubovi prvních šest kol vůbec nefungovala motorka. Přesto se dokázal dostat dopředu a získat potřebný počet bodů, aby vybojoval titul, což je vynikající úspěch. Už loni bylo evidentní, že má na to bojovat o nejvyšší příčky, letos ještě psychicky povyrostl a bylo vidět, že je suverénem kategorie. Rád bych jménem JRT poděkoval Automotodromu Brno za špičkové tréninkové podmínky a celkovou podporu, díky které můžeme vychovávat jezdce se světovým potenciálem,“ popsal úspěch svého svěřence Šembera. Gurecký v šampionátu zvítězil s náskokem 33 bodů na druhého Luciana Lorenze.

Top 5 pro Jonáše Kocourka

Úspěšnou sezónu v Northern Talent Cupu si připsal i Jonáš Kocourek. Celkem pětkrát vybojoval stupně vítězů a v celkovém hodnocení šampionátu obsadil pátou pozici. „Je tu hodně dobrých jezdců. Dlouho jsem se držel v boji o celkové třetí místo, ale ani pátá pozice není v takové konkurenci špatná. Poslední víkend přesto hodnotím velmi kladně, už jenom proto, že Kuba získal titul šampiona. Chtěl bych mu do Red Bull Rookies Cupu popřát, aby získal co nejlepší umístění. Rád bych také poděkoval celému týmu, mechanikům, trenérům a samozřejmě hlavně rodině,“ okomentoval poslední závodní víkend letošní sezóny Northern Talent Cupu Jonáš Kocourek. Juniorský závodník si po sezóně nechává otevřené možnosti, v jakém šampionátu bude startovat pro příští sezónu.

Michal Šembera má o Kocourkově potenciálu jasno. „Jonáš ukázal kvalitní výkony, je to u něj pořád trochu nahoru dolů, kdyby se trochu uklidnil a jezdil více konstantní výsledky, bylo by to super. Viděli jsme, že umí zajet jak na vodě, tak na suchu. Kdyby i v příštím roce pokračoval v Northern Talent Cupu, věřím, že může bojovat o titul jako letos Kuba,“ zakončil Šembera.

