Florbal Židenice hlásí návrat k tréninkům, nováčci je mají zdarma

Brno, 11. května 2021 – Florbal Židenice obnovil tréninky. Po částečném rozvolnění nařízení vlády je totiž možné sportovat na venkovních hřištích. Současná situace sice nadále nedovoluje trénovat v tělocvičnách, ale venku to možné je! Do tréninkového procesu se tak od pondělí 19. dubna vrátily všechny mládežnické týmy židenického florbalového klubu. Dobrou zprávu máme i pro nečleny oddílu. Všichni nováčci, kteří si chtějí po dlouhé pauze zasportovat, mají tréninky až do konce května úplně zdarma!

Na trénincích si vyzkouší fotbal, florbal, vybíjenou, zaběhají si, ale hlavně se nadýchají čerstvého vzduchu a zažijí spoustu zábavy! Tréninky momentálně probíhají na venkovních hřištích u základních škol Mutěnická, Krásného, Vedlejší, Horníkova a Čejkovická.

Tréninky na hřišti ZŠ Krásného

pro děti od 5 do 10 let - pondělí a středa 17:00 - 18:00

pro dívky od 8 do 15 let - pondělí 18:00 - 19:00

pro kluky od 11 do 15 let - úterý a středa 18:00 - 19:00, pátek 17:00 - 18:00

do konce června ZDARMA!

Tréninky na hřišti ZŠ Čejkovická

pro žáky a nové děti od 6 do 9 let - úterý 15:30 - 16:30

pro žáky a nové děti od 10 do 11 let - úterý 16:30 - 17:30

pro žáky a nové děti od 12 do 15 let - pondělí 17:30 - 18:30

do konce června ZDARMA!

Tréninky na hřišti ZŠ Horníkova

pro žáky MŠ a ZŠ Horníkova a pro nové děti od 6 do 12 let - čtvrtek 15:30 - 16:30 a pátek 15:00 - 16:00

do konce června ZDARMA!

Tréninky na hřišti ZŠ Mutěnická

pro dívky od 8 do 15 let - středa 17:00 - 18:00

pro kluky od 7 do 12 let - pondělí a středa 16:00 - 17:00

do konce května ZDARMA!

Tréninky na hřišti ZŠ Vedlejší

pro nové děti od 6 do 12 let - středa 17:30 - 18:30

do konce května ZDARMA!

V případě zájmu přihlásit svou ratolest kontaktujte sportovní manažerku Jitku Drápalovou, která vám předá více informací (mobil: 773 763 663, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).