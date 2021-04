Medlánečtí se dočkali umělého kluziště

Brno, 15. dubna 2021 – Ve čtvrtek 15. dubna bylo slavnostně otevřeno umělé kluziště v Medlánkách. Jedná se o další zrealizovaný projekt z participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás. Navrhovatel Martin Mohapl přišel s nápadem na vytvoření umělého kluziště s mantinely, které by vyřešilo vysokou poptávku po bruslení v Medlánkách. Díky umělému povrchu bude sportoviště využíváno od podzimu do jara.

„Jsem rád, že se lidé v Brně zajímají o sportovní vyžití, a věřím, že umělé kluziště poslouží dětem i dospělým a bude hojně využíváno. Celkové náklady na pořízení projektu byly 2 878 590 korun. O provoz kluziště se bude starat městská část Brno-Medlánky,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Projekt Kluziště Medlánky se v celoměstském hlasování v roce 2019 umístil na 8. místě s celkovým počtem 2 014 hlasů. „Závěrem si dovolím zmínit, že i letos mohou obyvatelé města podávat své nápady pro lepší Brno, a to do 15. května včetně. Podporu podaným projektům mohou udělovat do 31. května v galerii projektů na webu participativního rozpočtu. Veškeré informace jsou k dispozici na webu damenavas.brno.cz,“ doplnil Tomáš Koláčný.