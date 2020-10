Finále Northern Talent Cupu v Brně vyhrál Gurecký

Brno, 7. října 2020 – Dvěma závody na Masarykově okruhu se mladí jezdci rozloučili s první sezónou Northern Talent Cupu. Oba členové Brno Circuit Junior Racing Teamu na domácí trati předvedli dobrý výkon, který Jakub Gurecký završil vítězstvím.

Junioři ve zkrácené sezóně startovali v osmi závodech na čtyřech evropských tratích. Jakub Gurecký v konečném hodnocení šampionátu obsadil čtvrté místo, přestože třikrát závod nedokončil. Čtyřikrát se probojoval na stupně vítězů, z toho hned dvakrát závod vyhrál. Jonáš Kocourek v každém ze závodů bodoval a získal celkově sedmé místo.

„Mám radost, že se Jakub s Jonášem prosadili hned ve své první sezóně. Získali spoustu cenných zkušeností a ukázali, že mají velký potenciál. Už teď si zaslouží poděkování za reprezentaci našeho juniorského týmu a celé České republiky. Jsem přesvědčená, že když na sobě budou dál usilovně pracovat, dočkáme se od nich v příštím ročníku ještě větších úspěchů,“ hodnotí sezónu domácích jezdců statutární ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Gurecký a Kocourek budou v příští sezóně opět startovat v Northern Talent Cupu, jehož vítěz automaticky postupuje do Red Bull Rookies Cupu.

„Tréninky mi nevyšly úplně podle očekávání, ale před kvalifikacemi jsme upravili převod, což mi pomohlo zajet třetí nejrychlejší čas. Měl jsem dobře rozjetý i první závod, bohužel jenom do chvíle, než mě Hosciuc v druhém kole srazil. S tím už se nedalo nic dělat. Naštěstí to vyšlo alespoň v druhém závodě, ve kterém jsem vyhrál. Z dalšího vítězství v šampionátu mám pochopitelně velkou radost. O to víc, že přišlo právě v Brně. Do další sezóny mám velkou motivaci a cíl je jednoduchý. Chci vyhrávat,“ uvedl jezdec s číslem 59 Jakub Gurecký.