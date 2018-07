Ikonické monoposty F1 se představí na Masarykově okruhu

Brno, 18. července 2018 – Vozy legendární italské automobilky se už tento víkend 21. – 22. července představí na Masarykově okruhu. Závodní podnik Ferrari Challenge do Brna přiváží dva tovární poháry sportovních vozů a unikátní Ferrari F1 Show. Formulový program bude na dráze pokračovat i po víkendu, v úterý a ve středu se fanouškům ukáže hned 7 monopostů.

Vozy F1 vyrazí na dráhu 24. a 25. července v rámci programu F1 Clienti, který přímo navazuje na šampionát Ferrari Challenge. „Fanoušci se mohou těšit na průřez závodními sezónami 1995 až 2011. V obou dnech nebudou chybět například monoposty F2001, F2004 nebo F2007, které pilotovali Schumacher, Barrichello a Raikkonen. Jezdit bude i model F150, se kterým v roce 2011 závodil Fernando Alonso,“ vyjmenovává sportovní ředitel Automotodromu Brno Miroslav Bartoš. Tyto vozy doplní ještě modely 412 T2 a 333 SP.

Všechny formulové vozy pilotují soukromí vlastníci. „F1 Clienti je program, v rámci kterého automobilka majitelům monopostů poskytuje veškerý závodní servis včetně mechaniků. Jezdci si od Ferrari vozy odkupují, přičemž si mohou pořídit minimálně dva roky staré modely,“ dodává Bartoš. Formulový program od Ferrari tak divákům poskytne jedinečnou příležitost, jak na vlastní oči spatřit monoposty ze zlaté éry italského týmu z Maranella.

F1 show čeká diváky už o víkendu

Víkendové Ferrari Challenge se ponese především ve znamení závodů sportovních vozů, ale i v neděli se návštěvníci dočkají formule F1. Do kokpitu stroje F60 s aktuální kapotáží usedne oficiální testovací jezdec Davide Rigon. Od 12:15 předvede na závodní trati atraktivní F1 Ferrari Show.

Závodní program nabídne dva tovární poháry Trofeo Pirelli a Coppa Shell. „Šampionát má za sebou více než dvacetiletou historii, ve které se postupně vystřídaly závodní speciály sportovních aut italské automobilky. Pro letošní sezónu je to vůz 488 Challenge,“ vysvětluje manažerka podniku za Automotodrom Brno Jana Božková. Jedná se o nejsilnější stroj, který kdy v šampionátu startoval. Vděčí za to osmiválcovému 3,9litrovému motoru o výkonu 670 koňských sil.

Díky identickým vozům na startovním roštu mohou diváci očekávat vyrovnané závodní souboje, ve kterých bude záležet hlavně na schopnostech pilotů. V hlavních víkendových závodech by neměli chybět ani čeští piloti ze stáje Scuderia Praha.

Na víkendový závodní program si návštěvníci mohou na pokladnách Masarykova okruhu pořídit vstupenku, která jim umožní přístup na sedadlovoutribunu T3/T5, přírodní tribuny C a F, stejně jako do paddocku. Pro následné dva dny F1 Clienti, které na dráze doplní i testovací XX Programmes je možné zakoupit vstupenku na tribuny T3/T5 a přírodní tribunu C. Parkování je zdarma v prostorách u hlavního vstupu a tribuny T1.