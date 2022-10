Monopost týmu Alfa Romeo F1 Team ORLEN bude k vidění na čerpací stanici Devět křížů

Brno, 27. října 2022 – Síť čerpacích stanic ORLEN Benzina zve fanoušky rychlých kol na další zastávku svého jedinečného výstavního turné. Po čerpacích stanicích ORLEN Benzina v Záluží u Litvínova a pražské čtvrti Braník se monopost formule 1 v barvách týmu Alfa Romeo F1 Team ORLEN představí zákazníkům na legendární čerpací stanici ORLEN Benzina Devět křížů na dálnici D1 směr Brno.

K Devíti křížům navíc přijedou 1. listopadu v poledne také jezdci Martin Prokop a Jakub Przygonski s dakarským speciálem. Vrchol současné závodní automobilové techniky mohou zájemci v oblíbené lokalitě obdivovat od úterý 1. listopadu do pondělí 7. listopadu. Následně se vůz formule 1 přesune do Klimkovic u Ostravy, rovněž na dálnici D1. V rámci výstavy se může široká veřejnost zapojit do dvou soutěží o hodnotné ceny.

„Máme velkou radost, že můžeme našim zákazníkům na oblíbené čerpací stanici Devět křížů na dálnici D1 představit technicky unikátní závodní a soutěžní automobily, ať už jde o monopost formule 1, s nímž se jezdci námi podporovaného týmu Alfa Romeo F1 Team ORLEN účastní celosvětového šampionátu, nebo o dakarský speciál Martina Prokopa a Jakuba Przygonského, s nímž oba jezdci bojují o úspěchy v legendárních maratonských automobilových soutěžích. Vzhledem k velké popularitě motoristického sportu, F1 a Rallye Dakar v České republice, věřím, že si tuto jedinečnou příležitost nenechají fanoušci rychlých kol ujít a v nadcházejících sedmi dnech navštíví naši čerpací stanici ORLEN Benzina Devět křížů na dálnici D1, kde budou oba závodní a soutěžní vozy vystaveny,“ říká Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, do které patří i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina.

Letošní monopost Alfa Romeo F1 Team ORLEN C42 absolvuje turné po českých čerpacích stanicích, kde je vůz prezentován v transparentním skleněném boxu. Výstavní turné odstartovalo 17. října na čerpací stanici ORLEN Benzina v Záluží u Litvínova. Další zastávkou vzácného exponátu byla ve dnech 25. až 31. října čerpací stanice na Jižní spojce v pražském Braníku. Nyní následuje čerpací stanice Devět křížů na dálnici D1 ve směru do Brna (1. až 7. listopadu), kam navíc zavítají se svým speciálem z Rallye Dakar soutěžní jezdci Martin Prokop a Jakub Przygonski. ORLEN Benzina tak nabídne fanouškům motoristického sportu skvělou možnost přímého porovnání špičkového speciálu pro maratonské automobilové soutěže s monopostem formule 1, vrcholné kategorie okruhových závodů. Poslední příležitost vidět závodní vůz F1 na vlastní oči budou mít zájemci na čerpací stanici Klimkovice u Ostravy na dálnici D1 ve směru na Ostravu v termínu 8. až 14. listopadu.

Síť čerpacích stanic ORLEN Benzina připravila v rámci roadshow oslavující nejvyšší sportovní výkony hned dvě soutěže pro veřejnost o zajímavé ceny – reklamní předměty týmu Alfa Romeo F1 Team ORLEN nebo kurz bezpečné jízdy na Autodromu Most v hodnotě 5000 Kč.

Technické informace a zajímavosti o vozu Alfa Romeo F1 Team ORLEN C42

Šasi: monokok z uhlíkových vláken

monokok z uhlíkových vláken Motor: Ferrari Tipo 065/6 EVO V6 objemu 1600 cm3 uložený uprostřed podélně, hmotnost 145 kg, hliníkový blok a hlava, vrtání x zdvih 80 x 53 mm, rozvod DOHC, přímé vstřikování paliva, mazání se suchou skříní, přeplňování turbodmychadlem, výkon 740 koní, litrový výkon 463 koní, limit 15 000 min-1

Ferrari Tipo 065/6 EVO V6 objemu 1600 cm3 uložený uprostřed podélně, hmotnost 145 kg, hliníkový blok a hlava, vrtání x zdvih 80 x 53 mm, rozvod DOHC, přímé vstřikování paliva, mazání se suchou skříní, přeplňování turbodmychadlem, výkon 740 koní, litrový výkon 463 koní, limit 15 000 min-1 Převodovka: 8stupňová automatizovaná sekvenční s řazením pádly na volantu, zadní pohon

8stupňová automatizovaná sekvenční s řazením pádly na volantu, zadní pohon Pneumatiky: Pirelli P-Zero 305/670 – 405/670

Pirelli P-Zero 305/670 – 405/670 Podvozek: dvojitá příčná ramena vpředu a vzadu, stabilizátory, karbon-keramické brzdy

dvojitá příčná ramena vpředu a vzadu, stabilizátory, karbon-keramické brzdy Délka: 5500 mm

5500 mm Šířka: 2000 mm

2000 mm Hmotnost: 795 kg

795 kg Maximální rychlost během závodu: 370 km/h

370 km/h Zrychlení z 0 na 100: 2,6 vteřiny

2,6 vteřiny Zrychlení z 0 na 200: 4,8 vteřiny

Čeští fanoušci motoristického sportu se mohou po loňském úspěšném turné setkat s nejmodernějším monopostem F1 již podruhé. V českých městech vidělo loni monopost více než 20 tisíc zájemců, a letos se tak celý seriál vrací nejen do Česka, ale pro velký úspěch se rozšiřuje i za hranice na Slovensko. Čerpací stanice ORLEN Benzina jsou součástí velké a stabilní mezinárodní sítě, do které spadají bez mála tři tisíce stanic v Polsku, Německu, Litvě, Česku, na Slovensku a brzy také v Maďarsku. Tento mezinárodní záběr je podtržen úspěšným působením skupiny ORLEN v seriálu Formule 1. Závody s těmi nejlepšími jezdci přitahují fanoušky z celého světa. Kumulativní sledovanost podniků Formule 1 dosáhla v loňském roce 1,55 miliardy diváků, což je oproti roku 2020 nárůst o 4 %.

Přítomnost monopostu F1 na čerpacích stanicích ORLEN Benzina v České republice je součástí kampaně Společně na cestě vpřed. Tato kampaň připomíná zákazníkům spojení sil sítě čerpacích stanic ORLEN Benzina s její mateřskou skupinou ORLEN, díky níž se značka neustále zdokonaluje, přináší inovace, zvyšuje kvalitu služeb a nabízí širokou škálu palivových a nepalivových produktů.