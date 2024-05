Nová formule Dragon e4 studentů VUT je nadupanější než předchozí modely

Brno, 7. května 2024 - Rychlejší a úspornější. Takový bude už čtvrtý elektrický monopost Dragon e4, který představili nedávno studenti VUT v Brně. Slavnostní odhalení, neboli rollout, se konalo poprvé i pro širokou veřejnost, a to na nádvoří hradu Špilberk. Mladí konstruktéři z TU Brno Racing se s formulí v létě vypraví na celkem tři závody seriálu Formula Student a pokusí se obhájit pozici ve světové top dvacítce, kam se probojovali v minulé sezóně.

Na první pohled se Dragon e4 příliš neliší od svého předchůdce Dragona „é-trojky“. Studenti se letos soustředili na vývoj částí, které se skrývají spíše uvnitř, přesto mají na jízdu monopostu velký vliv. „Největší rozdíly bychom našli v softwaru a vnitřních systémech formule. Zabudovali jsme rekuperaci a také torque vectoring, který se používá pro zlepšení jízdních vlastností řízením stáčivého momentu. Laicky řečeno – při průjezdu zatáčkou působí na každé kolo jiná síla a díky torque vectoringu algoritmus na základě rychlosti a zatočení volantu dopočítá a následně dorovná rozdíl mezi koly tak, aby zajistil ideální průjezd,“ popisuje vedoucí technické a mechanické sekce týmu TU Brno Racing Tomáš Velfl.

Co zní jako malá změna, slibuje přinést velké výsledky. „Průjezd zatáčkou může být podle našich výpočtů až o sedm kilometrů v hodině rychlejší, což je na závodech citelný rozdíl,“ dodává Velfl. Další novinkou je zmíněná rekuperace, která elektrické formuli umožní znovu využít energii, která by jinak přišla vniveč. „Rekuperace je generování energie při brzdění motoru, kdy energii vracíme zpět do baterie. Největší přínos by měla mít v disciplíně Endurance, tedy jízdě na výdrž na dvaadvacetikilometrové trati. Dosud jsme museli ke konci závodu ubírat na výkonu, aby to baterie vydržela. Díky rekuperaci budeme moci jet na plný výkon po celou a tím, doufejme, zajedeme ještě lepší čas,“ vysvětluje letošní šéf týmu TU Brno Racing Marek Viktořík.

Díky podobným novinkám tým věří, že by mohl obhájit a snad i vylepšit 15. místo v kategorii elektrických vozů, které získal v minulé sezóně. Vývoji elektrických formulí se přitom studenti z VUT věnují teprve čtvrtým rokem, zatímco zahraniční konkurence má značný náskok. „Je vidět, že týmy, které se tomu věnují třeba deset let, mají řídicí algoritmy na mnohem pokročilejší úrovni,“ upozorňuje Viktořík.

Trendy v automobilovém světě se přenáší také do seriálu Formula Student a odtud i do fungování studentského týmu. Přechod na elektrický pohon a zavádění systémů pro autonomní jízdu znamenají, že tým, tradičně tvořený převážně studenty Fakulty strojního inženýrství, nyní čím dál více spoléhá i na studenty informatiky či elektrotechniky. „Bereme každého, kdo má zájem o motosport a chuť pracovat. Sami si děláme i marketing a další věci týkající se chodu týmu, takže potřebujeme i takovéto lidi,“ dodává Viktořík, který po celý letošní rok pětapadesátičlenný tým řídil.

Studenti si mimo jiné sami zajišťují finance na celoroční provoz. Zhruba čtvrtinu osmimilionového rozpočtu hradí škola, zbytek pokrývají finance a materiální dary od sponzorů. „Rozpočet máme na české poměry dobrý a rozhodně jsme konkurenceschopní. Nicméně třeba nejlepší tým z žebříčku, který je z Německa, má roční rozpočet zhruba dva miliony eur,“ říká Viktořík s tím, že spolupráci s novými sponzory se určitě nebrání.

Dragona čekají tři okruhy

Slavnostní odhalení Dragona e4 letos studenti díky spolupráci s Muzeem města Brna přenesli na hrad Špilberk, kde se mohla rolloutu v pátek 26. dubna poprvé zúčastnit i veřejnost. Tým si tak pro jeden večer užije zábavu, než se opět naplno ponoří do práce. Květen a červen jsou totiž zasvěceny testování, léto pak závodům. Ty mají v plánu absolvovat tři. „Chystáme se na červencové závody v Rakousku, které se jedou na Red Bull Ringu, což je moc pěkný okruh formule 1. Na začátku srpna jedeme závod na Autodromu Most a poté přichází náš vrchol sezóny: Formula Student Germany,“ říká Viktořík.

A pomalu už se rodí i plány na Dragona e5, který dozná řadu konstrukčních změn a tým nad jeho návrhem proto přemýšlí už nyní. „Chceme přejít na náhon na všechna čtyři kola,“ uzavírá Velfl.

Zdroj: VUT, foto: Václav Široký