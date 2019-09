Na Masarykův okruh dorazí Formule 1 a středoevropská okruhová elita

Brno, 5. září 2019 – Celkem 17 jednotlivých závodů čeká všechny návštěvníky Masaryk Racing Days. Závodní akce se uskuteční 6. až 8. září a nabídne boj o tituly ve středoevropském okruhovém šampionátu, atraktivní formulový pohár BOSS GP a výjimečnou závodní exhibici domácího týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra.

Divácký program letošních Masaryk Racing Days odstartuje už v pátek 6. září speciální adrenalinovou podívanou. V rámci exhibičního souboje se utkají tři extrémně silné stroje – Lamborghini Huracán SuperTrofeo Evo 2019, Buggyra VK50 a vrtulník AS 350 B3e.

Do kokpitu Lamborghini usedne závodník a manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jiří Mičánek mladší. „Chceme fanouškům předvést něco netradičního. Něco, co ještě neměli možnost vidět. Bude to exhibiční závod tří unikátních strojů, které svedou bitvu přímo na cílové rovince Masarykova okruhu,“ vysvětluje Mičánek. Start závodu bude v první zatáčce a stroje vyrazí do protisměru.

“Tento nápad jsme velmi rádi podpořili, protože podobné adrenalinové aktivity na Masarykův okruh patří. Je příhodné, že se exhibice uskuteční právě při Masaryk Racing Days, což je bezesporu vrchol podzimní části sezóny. Pro fanoušky motorismu je to velmi atraktivní zpestření závodního programu a zároveň nejlepší možná pozvánka na víkend,” vítá exhibici statutární ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová. Diváci mají možnost exhibici sledovat ze sedadlových tribun T3/T5.

Na startovní listině formulového šampionátu BOSS GP nechybí Ingo Gerstl, který je se svým F1 monopostem Toro Rosso STR1 hlavním aspirantem na vítězství. Rakouský jezdec se i letos pokusí pokořit oficiální traťový rekord Masarykova okruhu, který od září 2017 drží sám Gerstl. Jeho aktuální hodnota je 1:36,065.

Brněnská zastávka šampionátu FIA CEZ je tradičně hojně obsazená tuzemskými závodníky a týmy. Například ve sprintové kategorii silných GT vozů se představí hned 10 domácích závodníků. Stejný počet českých pilotů odstartuje i do hodinového vytrvalostního závodu, který je na programu v sobotu.

Adrenalin na motokárové dráze

Na motokárové dráze se během víkendu pojede závod prodloužených skateboardů s elektrickým pohonem. Kromě atraktivní podívané se návštěvníci mohou těšit i na možnost e-longboardy vyzkoušet. Součástí rostoucí komunity je i známý šéfkuchař Přemek Forejt, který si brněnský závod X1 Race nenechá ujít. Pro rodiny s dětmi je připraven i další doprovodný program včetně F1 simulátoru.

Pro veřejnost je areál Masarykova okruhu přístupný od pátku do neděle. V pátek se fanoušci zdarma dostanou na přírodní tribunu C, při odpolední exhibici i na sedadlové tribuny T3/T5. O víkendu se otevřou tribuny T3/T5, C a F. Součástí vstupného je i přístup do záboxového prostoru. Parkování je zdarma. Na závodiště bude jezdit mimořádná autobusová linka z Mendlova náměstí.

Foto: Automotodrom Brno / Lukáš Ston