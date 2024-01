Tým studentské formule z VUT je ve světové TOP 20!

Brno, 30. ledna 2024 - Studentský tým TU Brno Racing, složený ze studentů Vysokého učení technického v Brně, je nejlepší mezi českými formulemi. A co víc, v uplynulé závodní sezoně se probojoval do první světové dvacítky, konkrétně mu patří 17. příčka v kategorii elektrických vozů. Vyplývá to z finálního žebříčku seriálu Formula Student za závodní sezonu 2022/2023.

Úspěchu dosáhli mladí konstruktéři s elektrickým monopostem nazvaným Dragon e3. S ním se loni v létě zúčastnili závodů na maďarském Hungaroringu, tuzemském Autodromu Most a Formula Student Germany v německém Hockenheimu.

„V žebříčku jsme se oproti loňsku posunuli o třináct míst a jsme nejvýše umístěným českým týmem soutěžícím v kategorii elektrických vozů. Z evropských týmů jsme se umístili osmí, což vzhledem k relativně krátkému působení v elektrické kategorii a velké konkurenci převážně německých týmů je krásný výsledek,“ hodnotí úspěch mezi třemi stovkami týmů z celého světa současný vedoucí TU Brno Racing Marek Viktořík.

Na oslavu skvělého umístění však studenti nemají čas. Už několik měsíců pracují na formuli pro letošní sezonu, kterou bude zbrusu nový elektrický monopost Dragon e4. Letošní vůz plánuje tým odhalit 26. dubna a přijít se podívat bude moci poprvé i veřejnost. Slavnostní rollout chce tým přesunout ze své domovské Fakulty strojního inženýrství, kde má dílny a zázemí, na brněnský hrad Špilberk.

S novou formulí má tým v plánu zúčastnit se v létě tří až čtyř závodů. Díky úspěšnému absolvování registračních testů se tým kvalifikoval na nejvýznamnější evropské závody seriálu Formula Student a bude si vybírat, zda bude soutěžit v Česku, Maďarsku, Rakousku, Německu či Švýcarsku.

Tým TU Brno Racing vznikl na Fakultě strojního inženýrství VUT v roce 2010. V roce 2021 studenti ukončili výrobu monopostů se spalovacím motorem, když vyrobili jubilejní desátý model Dragon X a zároveň představili první model elektrické formule Dragon e1. TU Brno Racing je největším studentským týmem na VUT, na vývoji, výrobě a chodu týmu se letos podílelo přes 60 studentů.

Zdroj: VUT, foto: Karel Horák, Jan Prokopius, Tomáš Michálek