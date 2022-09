Na Masarykově okruhu zahřmí vozy Formule 1

Brno, 10. září 2022 – Hned čtyři bývalé monoposty Formule 1 se o víkendu 10. a 11. září představí v ostré akci na Masarykově okruhu v Brně. Kromě závodů formulí nabídne tradiční podnik Masaryk Racing Days souboj středoevropské okruhové elity.

Šampionát BOSS GP se dvěma závody v Brně posune do druhé poloviny svého kalendáře. V sérii startují silné formule specifikací F1, GP2, World Series nebo A1 GP. „Fanoušky pochopitelně nejvíc zajímají bývalé monoposty Formule 1 a tentokrát přijede opravdu silná sestava. Vůbec poprvé do závodu BOSS GP letos odstartuje Lotus T127 z roku 2010, který v šampionátu F1 pilotovali Jarno Trulli a Heikki Kovalainen,“ říká sportovní ředitel Automotodromu Brno Miroslav Bartoš. K monopostu s osmiválcovým motorem Cosworth se připojí hned tři stroje Toro Rosso.

Thomas Jackermeier bude pilotovat vůz ve specifikaci STR3, se kterým si své první vítězství ve Formuli 1 na okruhu v Monze připsal Sebastian Vettel. Na startu nebude chybět ani držitel oficiálního traťového rekordu Automotodromu Brno a aktuální lídr šampionátu Ingo Gerstl s monopostem Toro Rosso STR1 z roku 2006. S vozem stejné specifikace se divákům v Brně představí Florian Schnitzenbaumer.

Startovní pole nabídne silnou domácí účast

Mezi závodníky FIA Central European Zone a ESET Cup Series najdou návštěvníci celou řadu domácích týmů. Například v hlavním závodě GT automobilů a sportovních prototypů to budou hned tři vozy Lamborghini Super Trofeo EVO2 brněnského závodního týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra. „Loni jsme Brno vynechali, protože se kryl s naším prioritním šampionátem Lamborghini Super Trofeo Europe. Letos to chceme vynahradit tím, že sprinty pojedeme se všemi třemi auty,“ říká manažer týmu Jiří Mičánek mladší a upozorňuje, že pro okruhové fanoušky to bude první příležitost vidět v Česku Huracán ve specifikaci EVO2, která se představila teprve letos na jaře.

Neomezený přístup do zákulisí

Pro návštěvníky je připraven pestrý doprovodný program. V sobotu od 18 hodin se mohou těšit na autorské čtení komentátora a fotografa Martina Straky z jeho nové knihy 1983 Vojtěch-Enge. V průběhu celého víkendu jsou naplánovány exhibice ve freestyle motocrossu. Do role závodníka se fanoušci mohou vžít na motokárové dráze nebo v F1 simulátoru. Pro děti bude k dispozici skákací hrad.

Jednodenní a víkendové vstupenky bude možné pořídit přímo na pokladnách Automotodromu Brno. Naproti sedadlovým tribunám bude k dispozici velkoplošná obrazovka. Parkování je zdarma. Pro cestující z Brna bude zdarma v provozu speciální linka MHD č. 400 odjíždějící z Mendlova náměstí.