Brno přivítá Olympijský běh, zúčastní se ho i sportovní hvězdy

Brno, 19. června 2018 – Více než 80 tisíc běžců aktivně oslaví ve středu 20. června v 18:00 Olympijský den na počest založení Mezinárodního olympijského výboru. Česká republika se zapojí do oslav stejně jako dalších sto zemí světa a v rámci největšího tuzemského závodu zvaného T-Mobile Olympijský běh se bude sportovat na více než 80 místech po celé zemi, a to i v moravské metropoli – v Brně. Účast potvrdili i známí olympionici.

První ročník Olympijského běhu v České republice odstartoval už v roce 1987 Emil Zátopek. Od té doby se pravidelně každý rok zapojují desítky tisíc běžců, aby si připomněly olympijské myšlenky a oslavily sport jako takový.

Do běžeckých oslav Olympijského dne se zapojí i mnoho olympioniků. Chybět nebude olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, letos neporažený rychlostní kanoista Martin Fuksa, dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor, nejlepší česká běžkyně Eva Vrabcová–Nývltová nebo mnohonásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.

V jihomoravské metropoli se představí čerstvý bronzový medailista z ME v šermu Alexander Choupenitch, elitní běžec Jiří Homoláč nebo mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková. Ta ale startovní číslo přenechá jiným, na závodě vezme do ruky startovní pistoli. „Vždy jsem běhala spíše krátké tratě, k delším běhům jsem nikdy neinklinovala a teď mám ještě nějaké ty roky navíc,“ vysvětluje s úsměvem. „V Brně tak budu dohlížet na to, aby vše proběhlo tak, jak má.“

Brno se do oslav Olympijského dne zapojí jedním z hlavních závodů v městské části Brno-jih u Koupaliště Biotop. Připraveny budou pro závodníky trasy na 5 a 10 kilometrů a taktéž i závody pro děti. Přesně v 18 hodin bude závod odstartován z éteru Českého rozhlasu dospělý závod, děti vyběhnou na trať už v 16 hodin.

„Za vším stojí myšlenka, že by se každý měl pohnout a jít si zasportovat. Je jedno, zda to bude běh, nebo něco jiného. Olympijský den jako jedinečným svátkem sportu jako takového,“ říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, která umožňuje sportovat dětem, jímž v tom brání nedostatek finančních prostředků. Registrace do závodů na místě už nebude možná. Olympijský den však může oslavit každý, a to i mimo oficiální závody.