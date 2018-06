Oba závody prestižní kubatury na brněnském okruhu ovládli Britové

Brno, 11. června 2018 – Jonathan Rea v sobotu a Alex Lowes v nedělním závodě. To jsou vítězové prestižní kubatury World SBK, která se společně s dalšími třídami o víkendu 9. a 10. června uskutečnila na Masarykově okruhu v Brně v rámci Mistrovství světa superbiků.

Při obou závodech nebyla nouze o napínavé momenty. V sobotu se kvůli pádům Jordiho Torrese a Michaela Rubena Rinaldiho hned zkraje závodu startovalo ještě jednou. Na druhý pokus se jezdcům nepodařilo vůbec odstartovat, a tak se celá procedura opakovala podruhé. Po nestandardním úvodu byli návštěvníci svědky dalšího vítězství britského pilota Jonathana Reay, který se po brněnském klání stal nejúspěšnějším pilotem v historii Superbike World Championship. Na první pozici projel cílovou rovinkou už pošedesáté a překonal tak devatenáct let starý rekord Carla Fogartyho.

Nedělní závod prestižní třídy nepřinesl opakované starty, tentokrát výsledným pořadím zamíchaly především pády favoritů na vítězství Jonathana Reay, Marca Melandriho a Toma Sykese. Z vítězství se tak mohl radovat sedmadvacetiletý Alex Lowes, který si připsal historicky první vítězství v této kubatuře. Na druhém místě dojel Michael van der Mark, třetí pozici obsadil další Brit Chaz Davies.

Jediný český zástupce v třídě World SBK Ondřej Ježek se i při závodním víkendu na domácí trati potýkal s technickými problémy svého závodního stroje. Ve dvou závodech na Masarykově okruhu si připsal sedmnácté a osmnácté místo. „Návrat šampionátu do Brna jsem si užil. Dnes motorka jela trochu lépe, a tak jsem si i více zazávodil než v sobotu. Chtěl bych poděkovat fanouškům za podporu, byli skvělí. Zejména na tribuně C byla parádní atmosféra,“ okomentoval Ježek. Brněnský rodák nyní zamíří do Spojených států, kde ho za dva týdny čekají další závody.

Na startu kategorie Supersport 300 se v nedělním závodě objevila i osmnáctiletá Alexandra Pelikánová. Pro členku Brno Circuit Junior Racing Teamu to bylo první setkání se světovou závodní špičkou. „Určitě tuto příležitost hodnotím velmi pozitivně. Nabrala jsem spoustu zkušeností, které se mi budou hodit do závodů evropského šampionátu Alpe Adria. Zjistila jsem, jakým stylem jezdí světová špička. To zúročím například při předjíždění, protože mě dnes pěkně oťukali,“ říká s úsměvem ke své premiéře brněnská jezdkyně.

Návrat Mistrovství světa superbiků po šesti letech do České republiky si během celého závodního víkendu nenechalo ujít 50 tisíc návštěvníků. „Celkovou návštěvnost považujeme za solidní výsledek a děkujeme všem divákům za bezproblémový průběh české zastávky šampionátu. Ani v jednom ze tří závodních dnů jsme nezaznamenali žádný závažný organizační problém, což je i jejich zásluha. Věříme, že si závody i doprovodný program v zákulisí šampionátu patřičně užili,“ hodnotí po organizační stránce závod Mistrovství světa superbiků výkonná ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

Foto: AMD Brno