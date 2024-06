Japonská umělkyně Hato uvede v Brně svou první českou výstavu

Brno, 18. června 2024 – Hato v Brně je název výstavy, kterou ve dnech 20.–30. června uvede japonská umělkyně Keiko Hata v galerii brněnského Divadla Koráb. Součástí výstavy budou komentované prohlídky s autorkou, vernisáž a japonská divadelní představení, ke kterým si Hato přizve kolegyni Mami Kano z Tokia.

Keiko Hata pochází ze staré knihkupecké rodiny v Hirošimě, kde také žije a pracuje pro české centrum. Věnuje se malování, animovanému filmu a příležitostně i divadlu. V roce 2019 strávila jeden rok v Brně, kde studovala český jazyk, a letos se rozhodla opět zavítat do České republiky. Výstava v Galerii Divadla Koráb bude její vůbec první českou výstavou.

Komentované prohlídky s účastí autorky budou přístupné od 20. do 30. června v čase 16:00–17:30, a to každý den kromě úterý. Vernisáž proběhne v neděli 23. června v 19:00, kdy se návštěvníci kromě uvedení výstavy mohou těšit na autorčino loutkové představení a performanci umělkyně Mami Kano z Tokia. V pondělí 24. června v 19:00 potom Japonky zahrají společné představení Čas Kano s Hatou, které bude mít jediné uvedení. „Japonské divadlo je rozmanité jako Japonsko. Uvidíte dva rozdílné pohledy Kano a Hato na svět. Je to trochu pohádka, trochu horor a trochu překvapení,“ popisuje vystoupení Hato. Žánrově se jedná o komedii a pantomimu v japonském stylu.

Keiko Hata je v České republice už od května a bylo tak možné zhlédnout její animovaný film Mrak ve Smržovce a v Japan Community House nebo její představení na Skupově Plzni. Hato má velmi ráda českou kulturu a těší se na setkání s českými návštěvníky. „S Hato je zábavná komunikace, protože neumí vůbec anglicky a pokud nejste zběhlí v japonštině, musíte se s ní domluvit česky,“ usmívá se Radim Koráb, principál divadla.

