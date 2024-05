Na Muchovu stezku vykročí i Brno

Brno, 13. května 2024 - Ivančice, Moravský Krumlov či třeba slovenské Piešťany a čerstvě i zámek Zbiroh a město Brno. Propojovat místa spjatá se životem a dílem Alfonse Muchy se už několik let daří Nadaci Mucha díky projektu Muchova stezka. V rámci něj se otevřela mimořádná výstava Muchových fotografií a Brno a Zbiroh se oficiálně přidaly k Memorandu o spolupráci při prezentaci odkazu a díla Alfonse Muchy.

„Brno je spjato s raným obdobím Muchova života. Právě v našem městě byl jako student Slovanského gymnázia údajně nasměrován k malířství a mohl se vydat na svou hvězdnou výtvarnickou dráhu. Jako chlapec se věnoval i hudbě a jeho první brněnské stopy vedou do chrámu na Petrově, kde zpíval ve sboru,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Pro městský cestovní ruch je momentálně jedním z důležitých cílů zvýšit počet nocí, které tu návštěvníci stráví. Brno má dostatečné kapacity, co se týče nabídky ubytovacích a dalších služeb, aby jim poskytlo zázemí i na několik dní, během kterých můžou vyrážet do okolí a objevovat ohromné množství pozoruhodných míst v našem kraji, od přírodních památek po ty historické. Z tohoto pohledu je pro nás přirozené být součástí projektů, jako je Muchova stezka,“ dodala primátorka.

Spolupráce města Brna a Nadace Mucha se bude odehrávat v oblasti cestovního ruchu a při prezentaci města Brna na EXPO 2025.

Kromě přistoupení dvou nových členů k projektu dnes byla v rámci Muchovy stezky zahájena aktuální výstava Mucha a fotografie: osobní vize. Představuje zhruba 120 fotografických děl, dále také ikonické Muchovy plakáty, kresby, ale i osobní předměty. K navštívení bude do 31. 10. na šesti místech, jimiž jsou Ivančice, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou, Doubravice nad Svitavou, zámek Zbiroh a slovenské Piešťany.

Alfons Mucha (1860 Ivančice – 1939 Praha) je s Brnem spjat nejen v období svého mládí a studií (která na Slovanském gymnáziu nakonec nedokončil), ale i dnes. V roce 2018 brněnské výstaviště hostilo devět pláten Slovanské epopeje v rámci festivalu RE:publika. Během 7 měsíců výstavu zhlédlo 75 tisíc lidí. Ve sbírce Moravské galerie v Brně se nachází Muchova série šesti Blahoslavenství.

Muchova stezka je projekt vzniknuvší z iniciativy Nadace Mucha. Formálně jej stvrdilo Memorandum o spolupráci při prezentaci odkazu a díla Alfonse Muchy a spojuje místa svázaná s životem tohoto umělce. Členy jsou samosprávné celky (obce: Ivančice, Moravský Krumlov, Mikulov…, regiony: Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj) i další instituce (Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.). Ambicí projektu je širší zapojení míst spojených s životem a dílem Alfonse Muchy po celém světě.

Muchova stezka každoročně v období od května do října představuje tvorbu Alfonse Muchy z různých tematických úhlů. Minulý rok si výstavu Alfons Mucha: Květinové světy nenechalo ujít 70 tisíc návštěvníků v ČR a 30 tisíc návštěvníků na Slovensku.

Nadace Mucha je nezávislá obecně prospěšná společnost s mezinárodní působností, založená v roce 1992 příbuznými Alfonse Muchy, jeho snachou Geraldine Thomson Mucha a vnukem Johnem Muchou. Cílem nadace je zachovat a chránit rodinnou sbírku, která je největší a nejobsáhlejší kolekcí prací Alfonse Muchy na světě, a propagovat umělcovo dílo.

