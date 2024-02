Slovenská stálice Polemic se vrací na Flédu

Brno, 5. února, 2024 – Jedna z nejznámějších československých kapel Polemic se 15. února vrací na Flédu. Energická formace hrající na pomezí ska a reggae se těší popularitě nejen doma, ale i v zahraničí. Na Flédu zavítali naposledy před třemi lety v rámci společného turné s kapelou Medial Banana.

Vydání nového alba není pro Polemic v dnešní době prioritou. Jak zmiňuje Bejzo pro magazín musicserver.cz, kapela se zaměřuje hlavně na tvorbu jednotlivých písní, které pak plánují poskládat do best of desky. V novém albu by pak mohla zaznít třeba jedna z nejposlouchanějších písní Tancuj (2016), společný singl s Matějem Ruppertem Štramák (2022) nebo loňský letní hit Plážová, kde si ve videoklipu zahrál hlavní roli Lasky z Pary.

Prozatím poslední desku Hey! Ba-Ba-Re-Bop (2015) nahráli ve svém vlastním studiu One Love s řadou československých hudebníků. Na albu se představil třeba Palo Habera, Katarína Knechtová, Lenka Dusilová nebo Matěj Ruppert. „U hosťujúcich spevákov sme zámerne oslovili ľudí s hlasmi, pri ktorých netreba presviedčať o kvalite, a zároveň hlasy, ktoré sa predstavia v polohách, v akých ich fanúšikovia ešte nepočuli,“ zmiňuje trumpetista Peter Opet pro magazín hudba.sk.

Kapela má kořeny v Bratislavě, kde byla v roce 1988 založena partou ska nadšenců. Do povědomí veřejnosti se dostala hlavně díky desce DO SKA (1997) a písni Mesto (1997). Následovaly úspěšná alba Gangster-Ska (2000), Nelám si s tím hlavu (2002) a Nenudin (2005). Rozsáhlou koncertní šňůru POLEMIC SONY ERICSSON TOUR 2009 o sto dvaceti vystoupeních po pěti evropských zemích dokončili v roce 2011. Momentálně s osmi alby v repertoáru slaví pětatřicet let na hudební scéně. Osmičlenná formace předskakovala mnoha kapelám jako Ska-P, The Real McKenzies nebo The Skatalites a vystoupila na festivalech jako Barbakan, Back to the Roots nebo Rock for People.

Foto: Rudolf Baranovič