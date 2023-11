Legendární King Crimson připomene hudební maraton, film i kniha

Brno, 24. listopadu 2023 – Pětice současných i bývalých členů King Crimson, jedné z nejvlivnějších kapel rockové historie, připravila speciálně pro fanoušky v České republice projekt The Crimson Marathon. Již 29. listopadu rozezní brněnské Sono Centrum a následně 30. listopadu pražské Divadlo Archa jak zásadní skladby King Crimson, tak další tvorba hudebníků, kteří jsou s legendární kapelou pevně spjati.

Na koncertech vystoupí baskytarista Tony Levin a bubeníci Pat Mastelotto a Jeremy Stacey ze současné sestavy „Crimsonů“ a bývalí hráči: houslista David Cross a kytarista Trey Gunn. „Návštěvníci koncertů se mohou těšit na skladby napříč dekádami King Crimson v unikátní sestavě, která se nejspíše při jiné příležitosti nesejde,“ uvádí Jan Bartoš, z pořádajícího festivalu Prague Music Performance.

Jen málokterá kapela si vydobyla takový věhlas jako King Crimson. Vznikli v roce 1968 a v 70. letech patřili k nejinspirativnějším představitelům progresivního rocku, jejich vliv však neslábl ani v dalších desetiletích a získali obdivovatele napříč generacemi a příznivci nejrůznějších hudebních žánrů. Novátorský přístup, který King Crimson ve své tvorbě vždy důsledně uplatňovali, inspiroval nespočet světových hudebních ikon včetně Talking Heads, Davida Bowieho, Nicka Cavea nebo třeba Eda Sheerena. Ostatně Jimi Hendrix je neváhal označit za nejlepší kapelu na světě.

The Crimson Marathon vznikl pod hlavičkou festivalu Prague Music Performance se souhlasem zakladatele skupiny Roberta Frippa a jeho cílem je představit nejen hudbu King Crimson, ale i projekty jednotlivých členů skupiny. Zahrají skupiny tu:NER, Stick Men a David Cross Band, ve kterých působí hudebníci podepsaní pod dvěma zásadními alby King Crimson, jež v roce 2023 slaví výročí. Před rovnými padesáti lety totiž vyšla přelomová nahrávka Larks’ Tongues In Aspic a před dvaceti lety poslední studiové album skupiny s názvem The Power to Believe.

V rámci maratonu bude uveden v české premiéře i nový celovečerní dokumentární film In the Court of the Crimson King: King Crimson at 50. U příležitosti podzimních koncertů vydává Prague Music Platform i dlouho očekávaný český překlad knihy britského publicisty Sida Smitha o historii kapely.

Vstupenky jsou k dispozici v síti GoOut.

