Letošní JazzFestBrno zakončí koncerty norských Jaga Jazzist a trumpetisty Ibrahima Maaloufa

Brno, 11. listopadu 2023 – Letošní ročník festivalu JazzFestBrno zakončí dva koncerty: v rámci off-programové série Tension přijede 22. listopadu v brněnské premiéře do klubu Fléda norská osmičlenná nu-jazzová kapela Jaga Jazzist. Hvězda labelu Ninja Tune je proslulá svými velmi energickými koncerty, které spojují jazz s elektronikou, experimentálním rockem i avantgardou.

Po jejich vystoupení v Brně bude navíc následovat after party s Aid Kidem a jeho DJ setem. 5. prosince se pak téměř po deseti letech do brněnského Sono Centra vrátí francouzský trumpetista s libanonskými kořeny Ibrahim Maalouf, tentokrát s programem Trumpets of Michel Ange, jehož název odkazuje na italského génia Michelangela. Více informací a předprodej vstupenek najdou zájemci na webu jazzfestbrno.cz.

„Je prakticky nemožné popsat nesčetné hudební vlivy a inspirace, které se promítají do repertoáru Jaga Jazzist, aniž by se člověk dostal do víru žánrového pomatení. Zvukový rozsah a rozmanitost skladeb této norské kapely je skutečně nebývalá,“ charakterizuje styl Jaga Jazzist umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Kapelu založili v roce 1994 sourozenci Horntvethovi. Debut Grete Stitz vydala v roce 1996 a okamžitě upoutala pozornost fanoušků, hudebních kolegů, producentů i majitelů podniků v srdci norské hudební scény. Přelomovým momentem se stal podpis smlouvy s vydavatelstvím Ninja Tune v roce 2002.

„Ninja Tune nám pomohlo dostat se do celého světa. Najednou jsme hráli v Japonsku, koncertovali v dalších místech, kde jsme nikdy dřív nebyli, a chodily na nás mraky lidí,“ vzpomíná bubeník Martin. Jaga Jazzist vydali zatím u tohoto prestižního labelu šest úspěšných alb. „Přestože příští rok oslaví třicet let od svého vzniku, stále se jim daří vyhnout předvídatelnosti, která se u kapel dosahujících podobné dlouhověkosti občas dostaví. S každým koncertem znovu dokazují, že rozhodně nepřešlapují na místě a kráčí stále vpřed,“ dodává Vilém Spilka.

Trumpetista Ibrahim Maalouf představí v Brně svůj nový projekt Trumpets of Michel Ange. „Zavede nás do světa, kde folklór a moderna splývají v jedno,“ přibližuje Vilém Spilka. Tvorba hudebníka, který se narodil v Libanonu a před občanskou válkou s rodinou utekl do Paříže, je zakořeněná v jazzu, popu a world music, ale vznikla také pod nepřehlédnutelným vlivem urban music. „Maalouf je v současnosti zřejmě nejpopulárnějším francouzským instrumentalistou. Jeho obliba na domácí scéně v kombinaci s prací pro filmový průmysl znamená, že Maaloufovy výjezdy do zahraničí jsou čím dál vzácnější. Koncert na našem festivalu má tak veškeré předpoklady pro to, aby se stal jednou z hlavních hudebních událostí podzimu,“ uzavírá Vilém Spilka. Ibrahim Maalouf za posledních patnáct let produkoval, skládal, aranžoval a režíroval více než dvacítku alb pro sebe i další umělce. Složil také více než deset symfonických skladeb a dvacet filmových soundtracků. Zároveň nikdy nepřestal vyjadřovat svou lásku k trubce a improvizaci.

JazzFestBrno již také ohlásil program na rok 2024, kdy vystoupí tak velká jména současného jazzu jako čerstvá držitelka dvou Grammy zpěvačka Samara Joy, členové legendárních Snarky Puppy Bill Laurance a Michael League s akustickým projektem, Stingův dvorní trumpetista Chris Botti s vlastní kapelou nebo virtuózní banjista a držitel patnácti cen Grammy Béla Fleck. Vedle nich zahrají také jihoafrický klavírista, skladatel a producent Nduduzo Makhathini, brilantní americký trumpetista Keyon Harrold proslavený tím, že nahrál part Milese Davise v životopisném filmu Miles Ahead, mladá newyorská saxofonistka Lakecia Benjamin, japonský trumpetista Takuya Kuroda nebo all-stars projekt Trio Grande.

Foto: Ingimage