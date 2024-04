Pop Messe přidává legendy Leftfield, Warhaus, Františka Skálu i virtuální hvězdu Nivva

Brno, 23. dubna 2024 – Brněnský hudební festival Pop Messe, naše přední akce zaměřená na současnou pop, elektronickou, rap a indie scénu, která proběhne od 25. do 27. července, zveřejňuje téměř finální podobu svého historicky nejrozsáhlejšího line-upu.

Vedle již oznámených Sleaford Mods, GusGus, Kiasmos nebo české legendy The Ecstasy Of Saint Theresa, tak v létě do Brna přijedou například světové legendy devadesátkové taneční scény Leftfield, zasmušilí belgičtí melancholici Warhaus, čerstvý držitel největší ostrovní ceny Brit Awards v kategorii Rap/Grime Casisdead, australský taneční producent Partiboi69, kanadská klubová provokatérka Marie Davidson, špička současné britské klubové scény Blawan nebo dvojice newyorských rapperů v čele s billym woodsem, Armand Hammer. Z České republiky pak například Bert & Friends nebo František Skála a Provodovjané. Celkově vystoupí přes padesát zahraničních i domácích kapel, hudebníků a DJs.

Vedle prodloužení na tři plnohodnotné programové dny festival připravuje další novinky - možnost zakoupit si speciální ÖFF MÅSSE Brnopas, který vedle dopravy brněnskou MHD zdarma nabídne slevy či volné vstupy do městských turistických cílů. Festival se také stěhuje do většího areálu brněnského Velodromu a jeho okolí na výstavišti BVV, který nabídne sedm nejen hudebních scén - od velkých venkovních až kryté klubové. Program vedle koncertů a party zahrne nově i mezinárodní konferenci a třeba Kinostage České televize.

Foto: archiv organizátorů/Alexander Richter