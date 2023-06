Cotatcha Orchestra uvede v Brně Stravinského Ebony Concerto

Brno, 5. června 2023 – Brněnský big band Cotatcha Orchestra oslaví 100 let od narození amerického trumpetisty Thada Jonese a 110 let od narození amerického jazzového klarinetisty Woodyho Hermana speciálním koncertem 5. června v brněnském prostoru Cabaret Des Péchés. Součástí koncertu bude také provedení Ebony Concerto Igora Stravinského, které bylo napsáno pro big band Woodyho Hermana a v České republice se téměř neuvádí.

Sólových partů Thada Jonese se ujme jeden z nejetablovanějších nizozemských trumpetistů Jan van Duikeren, který má na svém kontě spolupráci Candy Dulfer, Dr. Johnem, Joem Bonamassou, Lionelem Richiem a mnoha dalšími.

Thad Jones (1923 - 1986) byl americký jazzový trumpetista, hudební skladatel a člen orchestru Counta Basieho. Je považován za jednoho z nejlepších trumpetistů všech dob a inovátorů big bandové hudby 2. poloviny 20. století, především díky svým nevšedním a nadčasovým harmonickým postupům i změnám instrumentace saxofonové sekce. Roku 1965 založil spolu s bubeníkem Melem Lewisem Thad Jones/Mel Lewis Orchestra. Objevil se na desítkách nahrávek. Spolu s Gilem Evansem či Stanem Kentonem, kterým se Cotatcha Orchestra věnovali v předešlých letech, spoluurčil cestu, kterou se big bandy začaly v dalších desetiletích ubírat.

Woody Herman (1913 - 1987) jazzový klarinetista, saxofonista a hudební skladatel. Vedl hned několik kapel s názvem The Herd, byl jedním z nejslavnějších kapelínků třicátých a čtyřicátých let. Také jeho jméno naleznete na nespočtu nahrávek, získal 18 nominací na Grammy, z nichž 3 proměnil. Jeho jménem se nechal při výběru uměleckého jména inspirovat i režisér Woody Allen.

Zajímavostí jsou i české stopy v osudech obou amerických skladatelů. Jonese i Hermana doprovázel český barytonsaxofonista, flétnista, aranžér a skladatel Jan Konopásek, s Thadem Jonesem vystupoval i slavný basista George Mraz.

Jeden z nejslavnějších skladatelů 20. století, Igor Stravinskij, se ve své tvorbě inspiroval mnoha žánry od folkloru po jazz. Roku 1939 odešel do Ameriky. Právě jazz a osobnost Woodyho Hermana jej roku 1945 ovlivnil při psaní Ebony Concerto pro klarinet a jazzový band. Herman zpočátku nadšený nebyl, partitura se mu zdála neproveditelná.

„Mám rád hudbu s přesahy do různých žánrů a propojování hudebníků z různých světů. To je případ Ebony Concerto, které Stravinskij napsal pro big band Woodyho Hermana. Jedná se vlastně o skladbu klasické hudby 20. století. Napsána je pro big band rozšířený o kytaru, lesní roh, sólový klarinet a harfu! Moc se na tento kousek, který bude dirigovat Pavel Šnajdr z Brno Contemporary Orchestra těším. Ebony Concerto je navíc na tuzemských pódiích uváděno jen velmi zřídka, návštěvníky čeká ojedinělý zážitek,” říká kapelník Jiří Kotača.

Jan van Duikeren se vrací do České republiky po sedmi letech. Roku 2016 vystoupil spolu s New Rotterdam Jazz Orchestra na festivalu Jazz Goes to Town. Quincy Jones ho uvedl jako jednoho z nejlepších nizozemských hudebníků, vystupoval a nahrával s Christianem McBridem, Michelem Camilo, s big bandy Boba Brookmeyera nebo Metropole Orkest aj.

Mezinárodní big band Cotatcha Orchestra založil před devíti lety trumpetista Jiří Kotača. Vize hrát neotřelou a originální bigbandovou hudbu se zcela naplnila, debutová deska Bigbandová elektronika byla nominována na Cenu Anděl a zvolena nejlepší jazzovou nahrávkou roku 2020 Českým rozhlasem Jazz. Big band má na kontě množství projektů s tuzemskými i zahraničními umělci jako jsou Lenka Dusilová, Ilja Reijngoud, Mar Vilaseca nebo Daniel Caccia. Nedávno vydali novou skladbu Tsumaranai s hostující zpěvačkou Lenkou Dusilovou..

Vstupenky na koncert Cotatcha Orchestra & Jan van Duikeren: Thad Jones 100, Woody Herman 110. zakoupíte v prodejní síti GoOut. Studenti, senioři, děti a ZTP získají 30 - 50% slevu.

Foto: Jonatan Jan