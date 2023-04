Hvězdy instrumentálního rocku MONO představí v Brně své kytarové hymny

Brno, 27. dubna 2023 – Japonský kvartet MONO představí 10. května v brněnské premiéře album Pilgrimage of Soul. Kapela se těší dlouholeté oblibě fanoušků po celém světě díky nezaměnitelné směsici instrumentálního rocku a shoegazu. Spolu s MONO vystoupí na Flédě také nizozemští GGGOLDDD. Jejich temná hudba stojí na základech dark-wave a experimentálního art-popu. Na novém albu kapela otevírá tíživé téma fyzického zneužití a jeho společenských dopadů.

MONO vyrážejí na světové turné k aktuální desce Pilgrimage of Soul, kterou média popisují jako „rekvium za pandemii“. V pořadí jedenáctá řadovka je první nahrávkou japonské kapely od příchodu nového bubeníka Dahma (Majuri Cipolla). „Při představě jeho bubnování jsem mohl psát velmi svobodně. I když zapojujeme beaty nebo elektroniku, kterou jsme nikdy předtím nepoužili, cítím, že jsme to stále my,“ přibližuje proměnu skupiny kytarista a skladatel Takaakira "Taka" Goto pro magazín Tokyo Weekender a dodává: „Rozsah, který teď kapela může vyjádřit, narostl exponenciálně.“

Čtyřčlenná instrumentální post-rocková skupina MONO vznikla v Tokiu v roce 1999. Jejich jedinečný přístup se zakládá na kombinaci silných orchestrálních aranžmá a shoegaze. Kapela si vysloužila respekt fanoušků i kritiky po celém světě. Její rozmanitá hudební paleta přesahuje klasické žánry a vytváří své vlastní melancholické universum. MONO dlouhodobě spolupracují se Stevem Albinim, který produkoval alba Nirvaně, Pixies nebo Robertu Plantovi. Po více než dvou dekádách na scéně má kapela na svém kontě deset studiových alb, hudbu k několika filmům a nespočet cen kritiky. Ve své kariéře byli MONO headlinery festivalů jako londýnský Meltdown nebo Strawberry festival v Číně.

Součástí večera bude také vystoupení apokalyptického projektu GGGOLDDD, který mísí prvky art-rocku s dark-wave. Zpěvačka Milena Eva se na aktuálním albu kapely „This Shame Should Not Be Mine“ (2022) vyrovnává s prožitým traumatem znásilnění. Tyto vzpomínky Evu dohnaly v období lock-downu, kdy přišla prakticky ze dne na den o práci i veškerou dosavadní životní rutinu. „Myslím, že je to určitá katarze, zejména díky reakcím, které jsme dostali," popisuje Eva pro magazín Invisible Oranges odezvu okolí na odvahu otevřít bolestivé téma a dodává: „Hodně lidí si tím prošlo, dost z nich nás oslovilo a poslalo mi své osobní příběhy nebo se jen svěřilo, že je to dojalo.“

Foto: Chigi Kanbe

GGGOLDDD dostali během pandemie v roce 2021 možnost vytvořit speciální show pro online verzi festivalu Roadburn. Kapela podnět využila k tvorbě nových písní, které následně daly základ aktuálnímu albu. Písně kapely charakterizuje tíživý až agresivní charakter hudby prolínající kytary a elektroniku. Evin křehký a zároveň silný vokál zdůrazňují nejen prožité utrpení, ale i ženskou sílu. GGGOLDDD založila Eva v roce 2011 spolu se svým partnerem, kytaristou Thomasem Sciaronem (ex The Devil's Blood). Jejich cílem bylo vytvářet „heavy rock jako pomník civilizačnímu úpadku“. Dnes již šestičlenná kapela má na kontě celkem čtyři studiová alba a platí kapela za jeden z nejzajímavějších projektů na evropské dark scéně.