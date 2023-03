Kapela Gaia Mesiah vydává VLNOBYTÍ, pokřtí ho i na Flédě

Brno, 12. března 2023 – Kapela Gaia Mesiah vydává nové album Vlnobytí (VLN∞BYTÍ) a vyráží na velké jarní turné po České republice a Slovensku. Výživná novinka ze tří čtvrtin ženské formace obsahuje kromě akustické verze starší skladby Království výhradně nové písně dokumentující současné směřování energické rockové partičky. Křty alba proběhnou v dubnu v pražské Roxy a na brněnské Flédě.

„Je to první album, které jsme si sami produkovali a míchali. Chtěli jsme svěží zvuk, syrový i šťavnatý, ale také co nejbližší živému hraní,“ charakterizuje dvanácti písňové album baskytarista Gaia Mesiah a zároveň producent nahrávky Josh Stewart.

Skupina se na novince Vlnobytí vrací ke svým kořenům a současně plně zužitkovává zkušenosti načerpané v průběhu mnoha let působení na domácí rockové scéně. Gaia Mesiah, to jsou i na nové desce vynalézavé kytarové riffy Katky Morella, nekompromisní basový groove Joshe Stewarta, emotivní i přesná hra bubenice Mishy a samozřejmě charakteristický zpěv Marky Rybin, jež umí být lyrická i hrozivá zároveň. Frontwoman kapely dokazuje i na nahrávce svou nezničitelnou energii.

„Není tak těžké ji vybudit, i když jsem jen ve studiu a bez publika. Stačí slyšet kapelu ve sluchátkách a je to jako když na repráku zmáčkneš bluetooth – najednou se všechno propojí,“ vysvětluje Marka Rybin, jejíž hlasivky dostaly jako obvykle hodně zabrat. „Nevyžadují žádnou zvláštní péči, jen musím být psychicky v pohodě. Nejvíc mi pomáhá sport v jakékoli formě, odpočinek a spánek. Občas zajdu na hodinu zpěvu, ale alfou a omegou je ta psychika,“ odhaluje tajemství svého výjimečného pěveckého projevu Marka Rybin.

Album Vlnobytí nabízí širokou škálu barev a emocí a svou živočišností vystihuje vyhlášené koncertní nasazení Gaia Mesiah. Podle Joshe Stewarta je favoritní písní nové kolekce Hangman’s Rope, kde se riffy à la Black Sabbath proplétají se zpěvným a valivým refrénem a divoké pasáže střídají lyričtější tempa.

„Asi nejvíc práce nám ale dala skladba Shining, vůbec první, kterou jsme pro nové album dokončili. Přepínáme v ní mezi šedesátkovým rockem, latino muzikou i bluesrockovými riffy, tam a zase zpátky. Bylo těžké ji nahrát, ale nakonec je naší oblíbenou písní,“ říká Josh Stewart. Nevšední byl i zrod akustické verze staršího hitu Království. „Ve studiu Propast, kde jsme nahrávali, leželo pár akustických kytar. Jednou ráno jsme na ně začali s Katkou jamovat na motivy písně Království. Marka k tomu začala zpívat uvolněnější verzi melodie a pak se přidala i Misha s perkusemi. Užili jsme si při tom spoustu legrace, a tak jsme skladbu nakonec zařadili na album jako takový táborákový bonus,“ vzpomíná Josh Stewart, jenž se prý při produkci alba řídil starou anglickou svatební pověrou, podle níž má mít nevěsta při svatebním obřadu na sobě něco starého, něco nového, něco půjčeného a něco modrého. „Staré je propojení alba s našimi předchozími nahrávkami, nový je způsob, jímž jsme při nahrávání postupovali a písně samotné. Tím vypůjčeným je zvuk devadesátých let, který jsme použili, a něco modrého? To je bluesová hudba, kořeny elektrifikované rockové hudby.“

Album, na kterém nechybí ani loňský singl NeNe, jehož obrazové ztvárnění už má na YouTube desetitisíce zhlédnutí, zachycuje kapelu Gaia Mesiah v té nejlepší kondici za poslední léta. Přispělo k tomu i zklidnění atmosféry uvnitř skupiny, kterou neshody v minulosti připravily o deset let existence. „Jsme v kapele samé silné osobnosti, což nás stálo pár hořkých zkušeností včetně rozpadu skupiny. Nakonec si ale uvědomíš, co je tou prioritou. Hudba!“ vyznává se zpěvačka Marka Rybin.



Gaia Mesiah vznikla v roce 2000 a záhy si vysloužila pověst nespoutané a nadupané crossoverové kapely, jejíž největší síla spočívá v živém vystupování. Přesvědčivou frontwoman Marku Rybin od začátku skvěle doplňovaly kytaristka Katka Morella a bubenice Misha, na basu dívkám tvrdil muziku Australan Josh Stewart. Po stovkách úspěšných koncertů a studiových albech Ocean (2005) a Alpha Female (2007) se Gaia Mesiah na deset let odmlčela. Velkolepý comeback v původním složení korunovalo v roce 2019 album Excellent Mistake a návrat dravé koncertní čtveřice zdokumentovalo o rok později atypické živé album Refresh In Golden Hive Live.

GAIA MESIAH - VLNOBYTÍ TOUR 2023