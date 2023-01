Mezinárodní kapela Bottled Fish míří do Brna s novým singlem Covenant

Brno, 3. ledna 2023 – Bottled Fish, v Praze usazená mezinárodní indie-rocková kapela, přijíždí 19. ledna do brněnské Kafary, kde představí i novinku Covenant z připravovaného alba Dreams Lie. Bottled Fish stojí na duu tvořeném Asyou Shakurovou a Nikitou Zhitnikovem. Ona pochází z Kazaně, Tatarstánu, Nikita z Kazachstánu, kapelu dotváří klavírista Anton Saller z Ukrajiny. Na scéně se pohybují od roku 2019, odehráli několik desítek klubových a festivalových koncertů. Roku 2020 vydali debutové EP No One, v médiích byli přirovnáni k Nierice či Air.

Ze spontánního kapelního jamování vznikl nový singl Covenant jasnou šedesátkově psychedelickou linkou, na jejímž základě napsala text multiinstrumentalistka a zpěvačka Bottled Fish Asya Shakurova.

„Existuje mnoho způsobů, jak žít svůj život, je množství cest, je na vás, kterou zvolíte. Nebojte se změny. Snažím se tím řídit a jednou tento přístup předat i svým dětem,“ dodává k tématu písně Covenant Shakurova.

Singl dostal studiovou podobu v Baracca Records, mixu a masteringu se ujal pianista a producent Tomáš Jochmann, scénáře videoklipu se chopila sama Shakurova s kapelním kolegou Zhitnikovem ve spolupráci s Dinarou Kurmakaevovou z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Kumarkaeva se postarala také o kameru a postprodukci.

Covenant předznamenává vydání první dlouhohrající desky s názvem Dreams Lie, která vyjde na jaře roku 2023.

Foto: artpromotions.cz/@alohaburnframes