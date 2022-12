Experimentátoři Shortparis představí na Flédě antiválečný hudební rituál

Brno, 4. prosince 2022 – Kapela Shortparis uvede 25. ledna na Flédě svou rituálně pojatou živou show. Ruská pětice je nejen hudebními publicisty považována za jednu z nejzajímavějších koncertních kapel současnosti. Tvorba Shortparis aktualizuje tradici sociopolitické kritiky post-punku o soudobé postupy experimentálního popu. Skupina v Brně představí nové nahrávky, v nichž se silně vymezuje vůči aktuální válečné agresi své země na Ukrajině.

Shortparis zahrají v brněnském klubu čerstvé skladby z EP „НОВОЕ НОВОЕ“ (2022) a „Зов озера“ (2022). Kapela v nich rázně odmítá současný společenský vývoj v Rusku skrze promyšlenou symboliku. Kritiku v hudbě Shortparis vyostřilo rozpoutání války na Ukrajině. Skupina se proti konfliktu staví navzdory sílícímu tlaku cenzury. „Cítili jsme naléhavou potřebu vytvořit něco společensky smysluplného a vyslat poselství našemu domácímu publiku,“ přibližuje frontman Nikolaj Kamjagin v rozhovoru pro německý server Taz. On sám přitom na jaře skončil ve vazbě po jedné z protiválečných demonstrací.

Přes sílící represi kapela odmítá emigraci. Je tak výraznou podporou řadě obyčejných Rusů, kteří odmítají chování vládního režimu. „Dokud budeme moci v Rusku dělat umění, které chceme, neopustíme zemi," vysvětluje Kamjagin tamtéž. Na otázku, zda se kapela neobává perzekuce reaguje bubeník Danila Kholodkov cynicky: "Tady v Petrohradě jsem rozhodně ve větším bezpečí než lidé na Ukrajině." Pětice usazená v přístavní metropoli má na svědomí jednu z nejsilnějších písní odsuzujících konflikt na Ukrajině. Jde o skladbu „Яблонный сад,“ kterou kapela vydala spolu se sborem ruských veteránů z 2. světové války. Text vypráví o mladých mužích povolaných do nesmyslného konfliktu. Videoklip s obrazem masového hrobu, do něhož padají jablka, sdělení umocňuje.

Hudba kapely stojí na energickém prolínání kytar, syntezátorů a uhrančivém projevu zpěváka Nikolaje Kamjagina. Žánrově se pohybuje na pomezí post-punku, dark-wave a experimentálního popu. Kapela si získala pozornost hlavně díky teatrálním koncertům, které evokují rituální obřad. „Na jevišti byli jedineční. Dokázali vybalancovat formu téměř feudální arogance a lehkomyslné zranitelnosti. Ztělesňují totální přístup k umění,“ analyzuje Richar Foster v recenzi pro respektovaný server The Quietus vystoupení kapely. Mezi fanoušky kapely patří mimo jiné známá novinářka Mary Anne Hobbs.

Skupina vznikla v roce 2012 záhy potom, co se Nikolaj Komjagin, Alexander Jonin a Pavel Lesnikov přestěhovali z rodného Novokuzněcku do Petrohradu. Postupně k sobě přibrali Danila Cholodkova s Alexandrem Galjanovem. V Rusku si vybudovali pověst kapely, která odmítá umělecké kompromisy. Shortparis postupně vydali čtyři alba. Úvodní „Дочери“ (2013) následovala deska „Пасха“ (2017), s níž se kapela dostala do širšího povědomí fanoušků. Následovala úspěšná alba „Так Закалялась Сталь“ ‎(2019) a zatím poslední oceňovaná nahrávka „Яблонный Сад“ (2021). Shortparis vydali také řadu singlů a EP. Kapela je respektovaná i díky propracovaným videoklipům. Zpěvák kapely Kamjagin je také herec. Zahrál si například ve snímku Kirilla Serebrennikova „Leto“ (2018).