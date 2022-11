Průkopníci české elektroniky a gotiky startují v Brně a raritní československé turné

Brno, 14. listopadu 2022 – Fanoušci elektronické a gothic-rockové muziky, kteří prožívali začátky a rozmach těchto žánrů v českých a slovenských klubech v devadesátých letech, se můžou těšit na unikátní událost. Brno zažije premiéru celého programu kde kromě zmíněných jmen příjde zazpívat i zásadní jméno nejen Brněnské scény a to Aleš Čuma. Spolu s Petrem Kučerou a Dušanem Vozázym nachystali možná né jen jedno hudební překvapení. Chystané společné miniturné projektů Eniel a Déva a kapely Jerusalem konané pod názvem Religion Night 22 má pět zastávek v ČR a na Slovensku. Předznamenává také jejich chystané a pestré reedice.

Za projektem Eniel stojí Petr Kučera, člen legendární kapely Oceán a autor textu její nejslavnější skladby Ráchel. Společně se zpěvákem Petrem Mukem také založil kapelu Shalom. Svůj sólový projekt Eniel vytvořil v roce 1993 pro instrumentální album sloužící jako scénický hudební doprovod k výstavě vitráží Jana Kunovského. Konceptuálně pojatá kolekce ale obstojí i samostatně jako elektronický zvukomalebný pomyslný cestopis mapující různé stavy duchovního rozjímání s hudebními vlivy Dálného východu. V roce 1995 přidal Kučera ještě druhé album Slunečná, které obsahovalo i tři písně, jež nazpívala Eva Lindbergová.

Déva je projekt Dušana Vozáryho, další výrazné osobnosti vzešlé z Oceánu, bezpochyby nejvýznamnější české elektronické skupiny počátku 90. let. Vozáryho jediné sólové album z roku 1993 už bohužel nemělo následovníka, který by dál rozvíjel načrtnutý styl vrstvení syntezátorů, samplů a smyček a živých kytar či smyčců. Temně elektronicky laděné písně s filosoficky laděnými texty a instrumentálky doplňují vokály Lenky Dusilové a Jitky Charvátové. Ve své éře to byl u nás patrně jediný takto moderně pojatý a aranžérsky propracovaný projekt, který produkčně snesl srovnání se soudobou britskou produkcí v daném žánru. Vozáry už ale s Dévou dál nepokračoval, protože začal působit s Mejlou Hlavsou v kapele Fiction. Dodnes se věnuje studiové práci a projektům spojeným spíše s undergroundem. O to vzácnější je jeho současný návrat k tomuto debutovému sólovému počinu.

Projekty Eniel a Déva se příští rok dočkají pestré reedice včetně bonusů, picture LP a dalších překvapení pro hudební fanoušky.

Třetím účastníkem turné je českobudějovická kapela Jerusalem, jež v roce 1992 pod producentským dohledem Petra Muka, Dušana Vozáryho a Karla Deniše natočila album V kruhu. Přineslo nefalšovanou gotiku ve stylu raných The Mission, Sisters of Mercy či Fields of the Nephilim s temnou atmosférou, charakteristickým chvějivým zvukem kytar a neúprosně chladně přesnou rytmikou. Album obsahuje také zadumané texty v naléhavém podání zpěváka Jana Dvořáka, jenž se později stal i dvorním textařem Petra Muka. K dalšímu albu nazvanému Tajná zahrada se Jerusalem dostal v roce 2011 a nyní se vrací na pódia s původním soundem. Reedice alb V kruhu a Tajná zahrada vychází 4. 11. 2022

Jako speciální host vystoupí na všech akcích také synth-popová kapela Lakeside X. Ti v letošním roce dokončili s německým producentem Danielem Myerem své čtvrté studiové album s názvem Love Disappears, které pokřtili v říjnu v pražském Lucerna Music Baru. Daniel Myer má kromě účasti v projektech Covenant nebo Haujobb za sebou i spolupráci se jmény elektronické hudby, jako jsou Front 242, Nitzer Ebb nebo Depeche Mode. Na minulém albu City Of Red Lights s Lakeside X spolupracoval jako zvukový engineer Paul Kendall, jenž se studiově podílel také na vzniku nahrávek Depeche Mode a s jejich někdejším členem Alanem Wilderem přijel v roce 2010 do Prahy desku pokřtít.

Aktuální miniturné, spojující čtyři různé, přesto vzdáleně příbuzné světy do pestrého celku, odstartuje 17. 11. v Brně v klubu Melodka, pokračovat bude 18. 11. v Bratislavě v UHU klubu a svou první část končí 19. 11. v Žilině v klubu Smer. Další dva koncerty se odehrají 2. 12. v Praze v klubu Rock Café a 3. 12. v Českých Budějovicích v klubu MC Fabrika.

Foto: archív kapely